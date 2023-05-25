Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 16:08

Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Büşra Pekin zayıflama sırrını açıkladı!

Oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra değişimiyle de gündeme geliyor. "Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı. Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Büşra Pekin estetik yaptırmasıyla ilgili olan iddiaları açıkladığı sırrı ile çürütmeyi başardı. Ayrıca uyguladığı diyet formülünü de açıklayan ünlü oyuncu, zayıflamak isteyenleri sevindirdi. Sır diyet sayesinde 15 kilo vermeyi başaran Büşra Pekin, kilo vermeye çalışanlara adeta umut oldu.