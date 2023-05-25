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Haberler Galeri Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Büşra Pekin zayıflama sırrını açıkladı!
Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 16:08

Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Büşra Pekin zayıflama sırrını açıkladı!

Oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra değişimiyle de gündeme geliyor. "Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı. Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Büşra Pekin estetik yaptırmasıyla ilgili olan iddiaları açıkladığı sırrı ile çürütmeyi başardı. Ayrıca uyguladığı diyet formülünü de açıklayan ünlü oyuncu, zayıflamak isteyenleri sevindirdi. Sır diyet sayesinde 15 kilo vermeyi başaran Büşra Pekin, kilo vermeye çalışanlara adeta umut oldu.

Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Büşra Pekin zayıflama sırrını açıkladı!

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Büşra Pekin'i görenler tanımakta zorlanıyor. Kilo vermesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Büşra Pekin hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Toplamda 15 kilo vermeyi başaran ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde uyguladığı programı kademeli olarak açıkladı. Büşra Pekin'in açıklamaları, zayıflamak isteyenler tarafından oldukça ilgi gördü.

Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Büşra Pekin zayıflama sırrını açıkladı!

Kariyerine tiyatro ile başlayan Büşra Pekin, daha sonra birçok filmde rol almıştı. Dilber Ay'ın hayatını canlandıran oyuncu, performansıyla beğeni toplamıştı.

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Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Büşra Pekin zayıflama sırrını açıkladı!

"Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı.

Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Büşra Pekin zayıflama sırrını açıkladı!

Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü.

Yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken Büşra Pekin zayıflama sırrını açıkladı!

Tarzını da baştan aşağı değiştiren Büşra Pekin, beğeni topladı.

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