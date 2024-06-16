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Haberler Galeri Yaralarını çabuk sarmış! Cezaevinden çıkan Nihal Candan özel partiyle doğum gününü kutladı! Pastasına yazdığı not 'Pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 13:25

Yaralarını çabuk sarmış! Cezaevinden çıkan Nihal Candan özel partiyle doğum gününü kutladı! Pastasına yazdığı not 'Pes dedirtti!

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren fenomen Nihal Candan, 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu. Anoreksiya hastalığına yakalandığı için tahliye edilen Nihal Candan, yaralarını çabuk sardı. Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum günü kutlaması yaptı. Candan'ın pastasına yazdığı not ise 'Pes dedirtti!

Yaralarını çabuk sarmış! Cezaevinden çıkan Nihal Candan özel partiyle doğum gününü kutladı! Pastasına yazdığı not ’Pes dedirtti!

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama ile dolandırıcılık suçlarından cezaevine girmişti.

Yaralarını çabuk sarmış! Cezaevinden çıkan Nihal Candan özel partiyle doğum gününü kutladı! Pastasına yazdığı not ’Pes dedirtti!

Ancak Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşerek Anoreksiya hastalığına yakalandığı için tahliye edilmişti.

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Yaralarını çabuk sarmış! Cezaevinden çıkan Nihal Candan özel partiyle doğum gününü kutladı! Pastasına yazdığı not ’Pes dedirtti!

Tahliye olduktan sonra dışarıdaki ilk gününü ailesiyle geçiren Nihal Candan'ın ikinci gün kendisini sokağa atıp kuaföre gitmesi, hemen akabinde arkadaşlarıyla Nişantaşı sokaklarında görülmesi tepki çekmişti.

Yaralarını çabuk sarmış! Cezaevinden çıkan Nihal Candan özel partiyle doğum gününü kutladı! Pastasına yazdığı not ’Pes dedirtti!

Kardeşi Bahar Candan cezaevinde olmasına rağmen hayatını eskisi gibi yaşamaya devam eden Nihal Candan'ın bu halleri gündem olmuştu.

Yaralarını çabuk sarmış! Cezaevinden çıkan Nihal Candan özel partiyle doğum gününü kutladı! Pastasına yazdığı not ’Pes dedirtti!

37 kiloya düştüğü için doktor onayıyla cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan özel partiyle doğum günü kutlaması yaptı!

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