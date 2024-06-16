Giriş Tarihi: 16.06.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
13:25
Yaralarını çabuk sarmış! Cezaevinden çıkan Nihal Candan özel partiyle doğum gününü kutladı! Pastasına yazdığı not 'Pes dedirtti!
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren fenomen Nihal Candan, 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu. Anoreksiya hastalığına yakalandığı için tahliye edilen Nihal Candan, yaralarını çabuk sardı. Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum günü kutlaması yaptı. Candan'ın pastasına yazdığı not ise 'Pes dedirtti!