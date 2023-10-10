Giriş Tarihi: 10.10.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 22:00

Yargı dizisine Kurtlar Vadisi'nden bomba transfer! Usta oyuncu dizinin yeni kötü adamı olacak: İş insanı Kadir Adarlı geliyor...

Kanal D'nin konusuyla adından söz ettiren dizisi Yargı yeni sezon bölümleriyle Pazar akşamlarına heyecan katmaya devam ediyor. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan gibi isimlerin paylaştığı dizi, oyuncu kadrosuna yeni isimler eklemeyi sürdürüyor. Hatırlanacağı üzere dizi, 3. sezonunu 5 yıllık zaman atlaması ve 8 yeni isim ile açmıştı. Dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türlerindeki yapımın kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Kurtlar Vadisi ve EDHO dizilerindeki rolleriyle akıllara kazınan usta oyuncu, dizideki dengeleri değiştirmeye geliyor. Yeni karakteri öğrenen izleyiciler ise ''Yeni kötü adamımız hayırlı olsun'' yorumlarında bulundu. İşte, Yargı kadrosuna dahil olan o isim…