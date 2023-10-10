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Haberler Galeri Yargı dizisine Kurtlar Vadisi'nden bomba transfer! Usta oyuncu dizinin yeni kötü adamı olacak: İş insanı Kadir Adarlı geliyor...
Giriş Tarihi: 10.10.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 22:00

Yargı dizisine Kurtlar Vadisi'nden bomba transfer! Usta oyuncu dizinin yeni kötü adamı olacak: İş insanı Kadir Adarlı geliyor...

Kanal D'nin konusuyla adından söz ettiren dizisi Yargı yeni sezon bölümleriyle Pazar akşamlarına heyecan katmaya devam ediyor. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan gibi isimlerin paylaştığı dizi, oyuncu kadrosuna yeni isimler eklemeyi sürdürüyor. Hatırlanacağı üzere dizi, 3. sezonunu 5 yıllık zaman atlaması ve 8 yeni isim ile açmıştı. Dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türlerindeki yapımın kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Kurtlar Vadisi ve EDHO dizilerindeki rolleriyle akıllara kazınan usta oyuncu, dizideki dengeleri değiştirmeye geliyor. Yeni karakteri öğrenen izleyiciler ise ''Yeni kötü adamımız hayırlı olsun'' yorumlarında bulundu. İşte, Yargı kadrosuna dahil olan o isim…

Yargı dizisi Kurtlar Vadisi’nin yıldızını kadrosuna kattı! Usta oyuncu dengeleri değiştirmeye geliyor: ‘Yeni kötü adamımız hayırlı olsun’

Kanal D'nin güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizisi Yargı, ekran macerasını 3. sezonuyla sürdürüyor.

Yargı dizisi Kurtlar Vadisi’nin yıldızını kadrosuna kattı! Usta oyuncu dengeleri değiştirmeye geliyor: ‘Yeni kötü adamımız hayırlı olsun’

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Polat gibi isimlerin yer aldığı dizi, her Pazar akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

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Yargı dizisi Kurtlar Vadisi’nin yıldızını kadrosuna kattı! Usta oyuncu dengeleri değiştirmeye geliyor: ‘Yeni kötü adamımız hayırlı olsun’

Seyirciyi ters köşe sahnelerle bilmece çözmeye yönelten dizide, Ilgaz ve Ceylin'in kızları Mercan'ın arama süreci her hafta tansiyonu iyice yükseltiyor.

Yargı dizisi Kurtlar Vadisi’nin yıldızını kadrosuna kattı! Usta oyuncu dengeleri değiştirmeye geliyor: ‘Yeni kötü adamımız hayırlı olsun’

Öte yandan yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Yargı'ya yeni sezonda sürpriz isimler de eklenmeye devam ediyor.

Yargı dizisi Kurtlar Vadisi’nin yıldızını kadrosuna kattı! Usta oyuncu dengeleri değiştirmeye geliyor: ‘Yeni kötü adamımız hayırlı olsun’

Dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türlerindeki yapımın hikayesi, yeni karakterlerle şekilleniyor. Bu sefer diziye yeni bir kötü adam geliyor.

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