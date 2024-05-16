Giriş Tarihi: 16.05.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
13:58
Yargı'nın güzel yıldızı Pınar Deniz Cannes'da nefes kesti! Derin dekolteli büstiyeriyle tüm gözleri üzerine topladı...
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu yaz evlenecekleri konuşulan Pınar Deniz son olarak Cannes'a giden isimler arasında yerini aldı. Pınar Deniz'in Cannes şıklığı göz kamaştırdı. Bir dondurma markasının onur konuğu olan Pınar Deniz iddialı kombini ile nefes kesti. İşte derin göğüs dekolteli büstiyeri ile Pınar Deniz'in Cannes şıklığı...