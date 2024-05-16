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Haberler Galeri Yargı'nın güzel yıldızı Pınar Deniz Cannes'da nefes kesti! Derin dekolteli büstiyeriyle tüm gözleri üzerine topladı...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 13:58

Yargı'nın güzel yıldızı Pınar Deniz Cannes'da nefes kesti! Derin dekolteli büstiyeriyle tüm gözleri üzerine topladı...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu yaz evlenecekleri konuşulan Pınar Deniz son olarak Cannes'a giden isimler arasında yerini aldı. Pınar Deniz'in Cannes şıklığı göz kamaştırdı. Bir dondurma markasının onur konuğu olan Pınar Deniz iddialı kombini ile nefes kesti. İşte derin göğüs dekolteli büstiyeri ile Pınar Deniz'in Cannes şıklığı...

Yargı’nın güzel yıldızı Pınar Deniz Cannes’da nefes kesti! Derin dekolteli büstiyeriyle tüm gözleri üzerine topladı...

Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Wilma Elles, Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu Türk yıldızlar, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.

Yargı’nın güzel yıldızı Pınar Deniz Cannes’da nefes kesti! Derin dekolteli büstiyeriyle tüm gözleri üzerine topladı...

Yargı'da hayat verdiği Ceylin Erguvan karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Pınar Deniz, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin onur konuğu oldu. Deniz, tercih ettiği iddialı kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

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Yargı’nın güzel yıldızı Pınar Deniz Cannes’da nefes kesti! Derin dekolteli büstiyeriyle tüm gözleri üzerine topladı...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. İşte derin göğüs dekolteli büstiyeri ile Pınar Deniz'in Cannes şıklığı...

Yargı’nın güzel yıldızı Pınar Deniz Cannes’da nefes kesti! Derin dekolteli büstiyeriyle tüm gözleri üzerine topladı...

Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu yaz evlenecekleri konuşulan Pınar Deniz'in Cannes şıklığı göz kamaştırdı.

Yargı’nın güzel yıldızı Pınar Deniz Cannes’da nefes kesti! Derin dekolteli büstiyeriyle tüm gözleri üzerine topladı...

Bir dondurma markasının onur konuğu olan Pınar Deniz iddialı kombini ile nefes kesti.

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