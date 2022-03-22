Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:56

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'yı doğal güzel zannedenler çok yanıldı! Şükran Ovalı'nın 'Bez Bebek' halleri dillere düştü!

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Şükran Ovalı Yargı dizisiyle geri döndü. Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren Şükran Ovalı oyunculuğu ile övgüleri topladı. Sosyal medyada gündem olan Şükran Ovalı en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şükran Ovalı merak konusu olurken oyuncunun sosyal medya hesabı da didik didik edildi. Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında nikah masasına oturan Şükran Ovalı 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı. Mutlu bir evliliği olan Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı yıllar içindeki değişimi ile de sık sık gündeme geliyor. Özellikle son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken Şükran Ovalı da estetikli güzellerden. İşte doğal güzel zanneden hayranlarının yıkıldığı, arşivlerden çıkan, Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali...