Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu ödül törenine dağınık saçlarıyla damga vurdu! "Adam karizma dağılın"

Şimdilerde baba olmak için gün sayan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nu hayranları yeni sezonda Yargı dizisinde de bir kız çocuk babası olarak izliyor. Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...