Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu ödül törenine dağınık saçlarıyla damga vurdu! "Adam karizma dağılın"
Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 13:56

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu ödül törenine dağınık saçlarıyla damga vurdu! "Adam karizma dağılın"

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuklarıyla övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz son olarak Emmy Ödülleri'ne de damga vurdular. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in olduğu Yargı dizisi 51'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Family Secrets' (Aile Sırları) adıyla yer aldı. Üç güçlü rakibini geride bırakan Yargı 'En İyi Telenovela' ödülünü aldı. Ödül gecesinde hazır bulunan Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu kırmızı halıda poz verdi. Kaan Urgancıoğlu'nun dağınık saçları Pınar Deniz'in güzelliğini bile gölgede bıraktı.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ödül törenine dağınık saçlarıyla damga vurdu! Adam karizma dağılın

Yargı dizisi başrol oyuncuları Emmy gecesini salladı. Partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu'nun dağınık saçları ise kırmızı halıya damga vurdu.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ödül törenine dağınık saçlarıyla damga vurdu! Adam karizma dağılın

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in olduğu Yargı dizisi 51'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Family Secrets' (Aile Sırları) adıyla yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ödül törenine dağınık saçlarıyla damga vurdu! Adam karizma dağılın

Üç güçlü rakibini geride bırakan Yargı 'En İyi Telenovela' ödülünü aldı.

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ödül törenine dağınık saçlarıyla damga vurdu! Adam karizma dağılın

Ödül gecesinde hazır bulunan Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu kırmızı halıda poz verdi. Kaan Urgancıoğlu'nun dağınık saçları Pınar Deniz'in güzelliğini bile gölgede bıraktı. Kaan Urgancıoğlu'na "Her haliyle karizma" yorumları yağdı...

Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ödül törenine dağınık saçlarıyla damga vurdu! Adam karizma dağılın

Şimdilerde baba olmak için gün sayan yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nu hayranları yeni sezonda Yargı dizisinde de bir kız çocuk babası olarak izliyor. Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...

SON DAKİKA