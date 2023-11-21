Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu ödül törenine dağınık saçlarıyla damga vurdu! "Adam karizma dağılın"

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuklarıyla övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz son olarak Emmy Ödülleri'ne de damga vurdular. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in olduğu Yargı dizisi 51'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Family Secrets' (Aile Sırları) adıyla yer aldı. Üç güçlü rakibini geride bırakan Yargı 'En İyi Telenovela' ödülünü aldı. Ödül gecesinde hazır bulunan Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu kırmızı halıda poz verdi. Kaan Urgancıoğlu'nun dağınık saçları Pınar Deniz'in güzelliğini bile gölgede bıraktı.