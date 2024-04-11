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Haberler Galeri Yaş farkına ‘Ayrıntı” demişti! Oyuncu Kaan Taşaner kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 12:27

Yaş farkına ‘Ayrıntı” demişti! Oyuncu Kaan Taşaner kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi!

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı olarak diziye dahil oldu. 44 yaşındaki Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Yaklaşık 3,5 yıldır birlikte olan ünlü çiftten Taşaner, tatil planları sorulunca dikkat çeken bir karşılık verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yaş farkına ‘Ayrıntı” demişti! Oyuncu Kaan Taşaner kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi!

Oyuncu Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Yaklaşık 3,5 yıldır birlikte olan ünlü çiftten Taşaner, tatil planları sorulunca dikkat çeken bir karşılık verdi.

Yaş farkına ‘Ayrıntı” demişti! Oyuncu Kaan Taşaner kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi!

YAŞ FARKINA 'AYRINTI' DEMİŞTİ!

Milliyet'in haberine göre; İkilinin arasındaki 17 yaş fark çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, bu konudaki eleştirileri, "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" sözleriyle, önemsemediğini belirtmişti.

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Yaş farkına ‘Ayrıntı” demişti! Oyuncu Kaan Taşaner kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi!

TATİL PLANLARI YOK

Kaan Taşaner, önceki gün sevgilisi Seray Dura ile yemeğe çıktıklarını Nişantaşı'da objektiflere yansıdı.

Ramazan Bayram tatili için plan yapmadıklarını söyleyen oyuncu, sevgilisine bakarak, "Buradayız" dedi.

Yaş farkına ‘Ayrıntı” demişti! Oyuncu Kaan Taşaner kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi!

"SON SÖZÜ HANIMLAR SÖYLER"

Seray Dura'dan onay alan Taşaner, muhabirlerin "Hep böyle misiniz?" sorusuna, "Hanım ne derse o. Son sözü hanımlar söyler" yanıtını verdi.

Yaş farkına ‘Ayrıntı” demişti! Oyuncu Kaan Taşaner kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi!

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir isim dahil oldu. Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katıldı. Kaan Taşaner dizide Sıla Türkoğlu'nun oynadığı Doğa'nın hayatına girecek ismi oynuyor.

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