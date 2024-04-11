Giriş Tarihi: 11.04.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
12:27
Yaş farkına ‘Ayrıntı” demişti! Oyuncu Kaan Taşaner kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi!
Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı olarak diziye dahil oldu. 44 yaşındaki Kaan Taşaner ile 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Yaklaşık 3,5 yıldır birlikte olan ünlü çiftten Taşaner, tatil planları sorulunca dikkat çeken bir karşılık verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…