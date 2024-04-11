Yaş farkına ‘Ayrıntı” demişti! Oyuncu Kaan Taşaner kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi!

YAŞ FARKINA 'AYRINTI' DEMİŞTİ!

Milliyet'in haberine göre; İkilinin arasındaki 17 yaş fark çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, bu konudaki eleştirileri, "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" sözleriyle, önemsemediğini belirtmişti.