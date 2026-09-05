Yasakçılık değil korumacılık! Gençliğe kurulan dijital kuşatma: "Son dönemin en büyük tehlikesi"

Daha önceki konser organizasyonlarında neredeyse serbest bir uyuşturucu kullanma ve paylaşma ortamı oluşturulduğu da iddialar arasında.

Ayrıca iletişim uzmanlarının yaptığı değerlendirmede adeta bir "Dijital Tapınak Mimarisi" oluşturulduğu ve bilinç ile bedenin dijital manipülasyonlarla bu sistemin içine alınmaya çalışıldığı da vurgulanıyor. Bu bağlamda; konserlerde kullanılan teknolojik unsurların yalnızca sanatsal deneyim çerçevesinde değerlendirilmemesi, bireysel ve sosyal etkilerinin toplumsal güvenlik perspektifinden ayrıca incelenmesi gerektiği de belirtiliyor.

Özetle; kültürel imha projelerinin, üzerine "sanat ve ifade özgürlüğü" pelerini giydirilmiş "şeytani faaliyetler" olduğunun bilincine varmamız gerekiyor.

Sahne şovları, sosyal medya ve yayın platformları ile etrafımızı saran bu "dijital kuşatma" bana göre en büyük bekâ sorunumuzdur.