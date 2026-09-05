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Yasakçılık değil korumacılık! Gençliğe kurulan dijital kuşatma: 'Son dönemin en büyük tehlikesi'
Giriş Tarihi: 05.09.2026 06:18
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 06:19
Yasakçılık değil korumacılık! Gençliğe kurulan dijital kuşatma: "Son dönemin en büyük tehlikesi"
Yasakçılık mı, yoksa gençleri hedef aldığı öne sürülen görünmez bir tehlikeye karşı koruma refleksi mi? DJ Anyma'nın İstanbul konserinin iptal edilmesiyle alevlenen tartışma, teknolojik sahne şovlarının yalnızca sanatsal bir deneyimden ibaret olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Hipnotik görsellerden dijital manipülasyon iddialarına kadar uzanan değerlendirmeler, gençliği kuşattığı savunulan yeni nesil tehlikenin boyutlarını bir kez daha tartışmaya açtı.