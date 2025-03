NEFİSE KARATAY

Şöhretin büyüsüne hiç kapılmadım

Tamer Karadağlı ile Serhat dizisini çektik dijitale. Sonrasında sağlık programı yaptım. 10 sene kültür sanat programı yapmıştım. Yeni sezona yine kültür sanat programı yapmayı planlıyorum.

90'ların farklı bir büyüsü vardı. Meslekte hala görüştüğüm arkadaşlarım var. Herkes kendi işiyle ilgileniyordu. Mesleklerine devam ettiler. Güzellik yarışmaları çok prestijliydi. Yarışmadan sonra herkes beni tanıyordu. Hayatımın merkezine güzelliği koymuyorum. Güzellik kraliçesi seçilmeseydim de bakımlı olurdum. Güzellikten ziyade temiz ve bakımlı olmayı önemsiyorum.

Estetik yaşı düştü ama bence 20 yaşına kadar en azından yüzüne müdahale yapılmamalı.

Doğru isimlerle çalışmaya doğru projelerde yer almaya çalıştım. Şöhret büyüsüne hiç kapılmadım. Bıçak sırtı bir şey, hazmedemezseniz yürütmesi ve idare etmesi çok zor. Her insan kadar benim de pişmanlıklarım var ama yaşadığım her şey beni ben yapan şeyler.

Her şeyin çok çabuk tüketildiği bir çağdayız. Şarkılar klipler bile 2 dakika sürüyor. İlgi süreleri de kısaldı sabır diye bir şey kalmadı. 10 yaşındaki kızımda da bunu gözlemliyorum, hiçbir şey için beklemek istemiyor, hemen çabucak ulaşmak istiyor. Maya, çok paylaşımcı çok sosyal bir çocuk. Ben onun kadar rahat iletişim kuramazdım onun yaşındayken. Hayvanları çok seviyor, veteriner olmak istiyor.