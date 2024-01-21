Giriş Tarihi: 21.01.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
12:29
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler! “Bana babalık yapmadı”
Genç sevgisiyle ve aşk paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilgili itirafıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.