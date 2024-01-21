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Haberler Galeri Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler! “Bana babalık yapmadı”
Giriş Tarihi: 21.01.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 12:29

Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler! “Bana babalık yapmadı”

Genç sevgisiyle ve aşk paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilgili itirafıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yasmin Erbil’den Mehmet Ali Erbil’e olay sözler! “Bana babalık yapmadı”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden Mehmet Ali Erbil bir küsüp bir barıştığı sevgilisiyle yeniden beraber olmaya karar vermişti.

Yasmin Erbil’den Mehmet Ali Erbil’e olay sözler! “Bana babalık yapmadı”

Özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelen Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasına dair olay ifadeler kullandı. Oya Çınar'ın Oyalamacalar programına konuk olan Erbil babasına dair itiraflarıyla adından söz ettirdi.

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Yasmin Erbil’den Mehmet Ali Erbil’e olay sözler! “Bana babalık yapmadı”

"AİLE BASKISI GÖRDÜĞÜMÜ DÜŞÜNMÜYORUM"

Sunucunun "Hayatta en çok neyin çabasını verdin?" deyince Yasmin Erbil "Yanlış anlaşılmamak, sürekli kendini kontrol etmeye çalışmak... " yanıtını verdi. "Büyürken aile baskısı yaşadın mı?" sorusuna ise genç oyuncu "Çok gördüğümü düşünümüyorum" dedi.

Yasmin Erbil’den Mehmet Ali Erbil’e olay sözler! “Bana babalık yapmadı”

"BABAMDAN YARAM VAR"

Sunucu ise "Mehmet Ali Erbil ile ilgili tonla fikir var... Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusunu sordu. Erbil ise "Devam ediyor" diyerek şunları söyledi:

Yasmin Erbil’den Mehmet Ali Erbil’e olay sözler! “Bana babalık yapmadı”

Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem.

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