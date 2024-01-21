Yasmin Erbil’den Mehmet Ali Erbil’e olay sözler! “Bana babalık yapmadı”

"BABAMDAN YARAM VAR"

Sunucu ise "Mehmet Ali Erbil ile ilgili tonla fikir var... Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusunu sordu. Erbil ise "Devam ediyor" diyerek şunları söyledi: