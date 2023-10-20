Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yatakta kızıl tüy gören fenomen Sevcan Güler erkek arkadaşını dövdü! Kıskançlık krizine hapis talebi
Giriş Tarihi: 20.10.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 07:28

Yatakta kızıl tüy gören fenomen Sevcan Güler erkek arkadaşını dövdü! Kıskançlık krizine hapis talebi

Sosyal medya fenomeni Sevcan Güler, evine gittiği sevgilisi V.Y.'nin yatağında kızıl renkli tüyler görünce öfkelendi. Sevgilisine "Bunlar kimin?" sorusunu yönelten fenomen, "Battaniyenin tüyleri" cevabını aldı. Ancak bununla tatmin olmayan fenomen, erkek arkadaşını itip sert bir cisimle başından yaraladı. Birbirlerini darp eden çift, karşılıklı şikâyetçi oldu. V.Y., darp raporu aldı. Güler'in basit yaralama suçundan 1.5 yıl hapsi isteniyor.

ATAKAN IRMAK
Yatakta kızıl tüy gören fenomen Sevcan Güler erkek arkadaşını dövdü! Kıskançlık krizine hapis talebi

Sosyal medya fenomeni Sevcan Güler, evine gittiği sevgilisi V.Y.'nin yatağında kızıl renkli tüyler görünce öfkelendi. Sevgilisine "Bunlar kimin?" sorusunu yönelten fenomen, "Battaniyenin tüyleri" cevabını aldı. Ancak bununla tatmin olmayan fenomen, erkek arkadaşını itip sert bir cisimle başından yaraladı. Birbirlerini darp eden çift, karşılıklı şikâyetçi oldu. V.Y., darp raporu aldı. Güler'in basit yaralama suçundan 1.5 yıl hapsi isteniyor.

Yatakta kızıl tüy gören fenomen Sevcan Güler erkek arkadaşını dövdü! Kıskançlık krizine hapis talebi

İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ
Karakolda ifade veren fenomen sevgilisinin kendisine borcu olduğunu, parayı istediğini ama olumsuz yanıt aldığını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yatakta kızıl tüy gören fenomen Sevcan Güler erkek arkadaşını dövdü! Kıskançlık krizine hapis talebi

Genç kadın eve gitmek istediğini söylediğinde erkek arkadaşının kollarını tutup darp etmeye başladığını, bu sırada kendisini savunmak için eline geçirdiği cisimle başına vurduğunu ifade etti.

Yatakta kızıl tüy gören fenomen Sevcan Güler erkek arkadaşını dövdü! Kıskançlık krizine hapis talebi

1,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Soruşturma sonunda raporla ve fenomenin ifadesinde itiraf etmesiyle V.Y.'nin darp edildiğini belirten savcılık, Güler hakkında 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Yatakta kızıl tüy gören fenomen Sevcan Güler erkek arkadaşını dövdü! Kıskançlık krizine hapis talebi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA