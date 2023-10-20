Giriş Tarihi: 20.10.2023 07:25
Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
07:28
Yatakta kızıl tüy gören fenomen Sevcan Güler erkek arkadaşını dövdü! Kıskançlık krizine hapis talebi
Sosyal medya fenomeni Sevcan Güler, evine gittiği sevgilisi V.Y.'nin yatağında kızıl renkli tüyler görünce öfkelendi. Sevgilisine "Bunlar kimin?" sorusunu yönelten fenomen, "Battaniyenin tüyleri" cevabını aldı. Ancak bununla tatmin olmayan fenomen, erkek arkadaşını itip sert bir cisimle başından yaraladı. Birbirlerini darp eden çift, karşılıklı şikâyetçi oldu. V.Y., darp raporu aldı. Güler'in basit yaralama suçundan 1.5 yıl hapsi isteniyor.