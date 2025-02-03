Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
09:01
Yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ferdi Tayfur vefatının 40. gününde böyle anılacak...
Arabesk müziği kralı Ferdi Tayfur 2 Ocak günü hayatını kaybetmişti. Hayranlarının ve sanat camiasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen cenaze töreninin ardından göz yaşları ile uğurlanan Ferdi Tayfur'un vefatının üzerinden bir ay geçti. Yeğeni Şirin Gözalıcı ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 40. gününde mevlit okutulacağını söyledi.