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Haberler Galeri Yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ferdi Tayfur vefatının 40. gününde böyle anılacak...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:01

Yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ferdi Tayfur vefatının 40. gününde böyle anılacak...

Arabesk müziği kralı Ferdi Tayfur 2 Ocak günü hayatını kaybetmişti. Hayranlarının ve sanat camiasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen cenaze töreninin ardından göz yaşları ile uğurlanan Ferdi Tayfur'un vefatının üzerinden bir ay geçti. Yeğeni Şirin Gözalıcı ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 40. gününde mevlit okutulacağını söyledi.

Yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ferdi Tayfur vefatının 40. gününde böyle anılacak...

15 Aralık 2024'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan arabeskin kralı Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü hayatını kaybetmişti.

Yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ferdi Tayfur vefatının 40. gününde böyle anılacak...

Tüm sevenlerini yasa boğan haberin ardından büyük bir cenaze töreni düzenlenmişti.

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Yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ferdi Tayfur vefatının 40. gününde böyle anılacak...

Son olarak yeğeni Şirin Gözalıcı ise Ferdi Tayfur'un 40'ı için paylaşımda bulundu.

Yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ferdi Tayfur vefatının 40. gününde böyle anılacak...

Mevlit okutulacağını söyleyen Şirin Gözalıcı, şu paylaşımı yaptı;

Yeğeni Şirin Gözalıcı paylaştı! Ferdi Tayfur vefatının 40. gününde böyle anılacak...

"2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, ailemizin çınarı Sayın FERDİ TAYFUR'un vefatının 40. Günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'inde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur."

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