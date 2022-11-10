Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? " Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti!

"BENİM OKUDUĞUMA İNANMADILAR!"

Sosyal medyadaki yaptığı şarkıyla alakalı yorumlar hatırlatılan şarkıcı ve oyuncu, konuyla ilgili; "Benim okuduğuma inanmadılar, çünkü genelde herkes iğrenç sesi olduğu için başkalarına okutuyor şarkıları ve sahnede beş vokalle hayatını devam ettiriyor" açıklamasını yaptı.