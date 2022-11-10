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Haberler Galeri Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? " Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti!
Giriş Tarihi: 10.11.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 10:54

Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? " Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti!

Geçtiğimiz yıllarda hüngür hüngür ağladığı bir videosunu paylaşarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen'in çocuklarının babası Ali Uğur Akbaş'dan boşandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, ayrıldığı eşiyle ilgili konuşarak; barıştıkları yönünde ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İşte tüm detaylar…

Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

İş insanı Ali Uğur ile 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene bitiren Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, ayrıldığı eşiyle ilgili konuşarak; barıştıkları yönünde ortaya atılan iddialara son noktayı koydu. "Aleyna Tilki'ye tokat atmak istiyorum" sözlerinden de bahseden şarkıcı ve oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.

Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

Milliyet'in haberine göre; Yeliz Yeşilmen, tüm bunların ardından önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşarak alışverişe geldiğini söyleyen Yeşilmen, "Bekarlık sultanlık mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

Pek bekâr gibi hissedemedim ama olsun. Ayrılsak da beraberiz, çoluk çocuktan sonra. Aramızda aşk falan yok Ali Bey ile. Çocuklarımız var, sık sık görüşüp yemek yiyoruz ama aşk meşk yok.

Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

"BENİM OKUDUĞUMA İNANMADILAR!"

Sosyal medyadaki yaptığı şarkıyla alakalı yorumlar hatırlatılan şarkıcı ve oyuncu, konuyla ilgili; "Benim okuduğuma inanmadılar, çünkü genelde herkes iğrenç sesi olduğu için başkalarına okutuyor şarkıları ve sahnede beş vokalle hayatını devam ettiriyor" açıklamasını yaptı.

Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti!

"DİLİMİN AYARI YOK"
"Aleyna Tilki'ye iki tokat atmak istiyorum" sözleri de sorulan Yeşilmen, "Evet, şımarıklığı yüzünden. Aptal sorulardan çok sıkıldığım için.

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