Yeliz Yeşilmen ile eski eşi Ali Uğur Akbaş barıştı mı? " Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti!

Geçtiğimiz yıllarda hüngür hüngür ağladığı bir videosunu paylaşarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen'in çocuklarının babası Ali Uğur Akbaş'dan boşandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, ayrıldığı eşiyle ilgili konuşarak; barıştıkları yönünde ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İşte tüm detaylar…