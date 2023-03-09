Yeni aşk kapıda mı? Aytaç Şaşmaz gizemli güzelle böyle yakalandı!

"AŞK YOK, İŞ VAR"

Milliyet'in haberine göre; Basın mensuplarının "Yeni bir birliktelik mi var?" sorusu karşısında Doğandemir ile yeni bir tiyatro oyununa başladıklarını söyleyen ünlü isim, "Aşk yok, iş var. Prova öncesi yemek yedik, şimdi gidiyoruz. şimdilik hayatımda kimse yok" açıklamasını yapmıştı.