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Haberler Galeri Yeni aşk kapıda mı? Aytaç Şaşmaz gizemli güzelle böyle yakalandı!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 11:05

Yeni aşk kapıda mı? Aytaç Şaşmaz gizemli güzelle böyle yakalandı!

Yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz ile meslektaşı Cemre Baysel'in aşkı geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Aytaç Şaşmaz da Cemre Baysel de ısrarlı sorulara rağmen biten ilişkileri hakkında sessizliğe büründü. Önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yakalanan Aytaç Şaşmaz, yanındaki gizemli güzelin isminin Ege, olduğunu açıkladı. İkiliyi görenler 'Yeni bir aşk kapıda mı?' diye yorumladı. İşte tüm detaylar…

Yeni aşk kapıda mı? Aytaç Şaşmaz gizemli güzelle böyle yakalandı!

Final yapan 'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın birlikteliği Ekim 2022'de sona ermişti.

Yeni aşk kapıda mı? Aytaç Şaşmaz gizemli güzelle böyle yakalandı!

Şaşmaz'ın, ayrılıktan sonra meslektaşı Hande Doğandemir ile görüntülenmesi kafa karıştırmıştı.

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Yeni aşk kapıda mı? Aytaç Şaşmaz gizemli güzelle böyle yakalandı!

"AŞK YOK, İŞ VAR"

Milliyet'in haberine göre; Basın mensuplarının "Yeni bir birliktelik mi var?" sorusu karşısında Doğandemir ile yeni bir tiyatro oyununa başladıklarını söyleyen ünlü isim, "Aşk yok, iş var. Prova öncesi yemek yedik, şimdi gidiyoruz. şimdilik hayatımda kimse yok" açıklamasını yapmıştı.

Yeni aşk kapıda mı? Aytaç Şaşmaz gizemli güzelle böyle yakalandı!

"ADI EGE"

Aytaç Şaşmaz, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıktıktan sonra yanında bir kadın ile objektiflere takılan 24 yaşındaki oyuncu, "Araçtaki hanımefendi benim arkadaşım, adı Ege. Aşk yok yani" diyerek güldü.

Yeni aşk kapıda mı? Aytaç Şaşmaz gizemli güzelle böyle yakalandı!

"HAYAT BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMELİ"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi hakkında konuşan Aytaç Şaşmaz, "Hayat bir şekilde devam etmeli.

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