Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:04
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
11:05
Yeni aşk kapıda mı? Aytaç Şaşmaz gizemli güzelle böyle yakalandı!
Yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz ile meslektaşı Cemre Baysel'in aşkı geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Aytaç Şaşmaz da Cemre Baysel de ısrarlı sorulara rağmen biten ilişkileri hakkında sessizliğe büründü. Önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yakalanan Aytaç Şaşmaz, yanındaki gizemli güzelin isminin Ege, olduğunu açıkladı. İkiliyi görenler 'Yeni bir aşk kapıda mı?' diye yorumladı. İşte tüm detaylar…