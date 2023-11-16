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Haberler Galeri Yeni Bihter gözleri kanattı! Farah Zeynep Abdullah'ın gala tarzı topa tutuldu! Aşk-ı Memnu hayranları yoruma abandı "Verdiğin paraya yazık"
Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 10:13

Yeni Bihter gözleri kanattı! Farah Zeynep Abdullah'ın gala tarzı topa tutuldu! Aşk-ı Memnu hayranları yoruma abandı "Verdiğin paraya yazık"

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini dijital platforma taşıyan "Bihter" filminin galası dün gerçekleştirildi. Geceye ise Bihter filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın tarzı damga vurdu. 13 yıl önce final yapmasına rağman tekrar bölümleriyle de çok konuşulan fenomen dizi Aşk- Memnu son olarak dijital platform için film oldu. 1900'lü yıllarda geçen dönem filmi olan "Bihter"in dün akşam gerçekleşen galası büyük ilgi gördü. Bihter filmi oyuncuları şıklık yarışı yaparken başrol Farah Zeynep Abdullah ilginç seçimi ile topa tutuldu. Fiyatı ile de dudak uçuklatan kıyafete sosyal medyadan eleştiri yağdı. İşte Bihter filminin galasından kareler ve yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'ın hiç beğenilmeyen gala tarzı...

Yeni Bihter gözleri kanattı! Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzı topa tutuldu! Aşk-ı Memnu hayranları yoruma abandı Verdiğin paraya yazık

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisi, 2008-2010 arasında izlenme rekorları kırmıştı. Başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ olan Aşk-ı Memnu dizisi 13 yıl önce final yapmasına rağman tekrar bölümleriyle günümüzde de çok konuşulan fenomen yapımlardan olmayı başardı. Aynı hikaye bu defa 1900'lerde geçen bir dönem filmi olarak Bihter adı ile yeniden çekildi.

Yeni Bihter gözleri kanattı! Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzı topa tutuldu! Aşk-ı Memnu hayranları yoruma abandı Verdiğin paraya yazık

Efsane karakter Bihter'e genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayat verdi.

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Yeni Bihter gözleri kanattı! Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzı topa tutuldu! Aşk-ı Memnu hayranları yoruma abandı Verdiğin paraya yazık

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı Bihter filmi bugün izleyiciyle buluşuyor.

Yeni Bihter gözleri kanattı! Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzı topa tutuldu! Aşk-ı Memnu hayranları yoruma abandı Verdiğin paraya yazık

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan fenomen dizi Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini dijital platforma taşıyan "Bihter" filminin galası dün gerçekleştirildi.

Yeni Bihter gözleri kanattı! Farah Zeynep Abdullah’ın gala tarzı topa tutuldu! Aşk-ı Memnu hayranları yoruma abandı Verdiğin paraya yazık

1900'lü yıllarda geçen dönem filmi olan "Bihter"in dün akşam gerçekleşen galası büyük ilgi gördü.

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