Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 10:13

Yeni Bihter gözleri kanattı! Farah Zeynep Abdullah'ın gala tarzı topa tutuldu! Aşk-ı Memnu hayranları yoruma abandı "Verdiğin paraya yazık"

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesini dijital platforma taşıyan "Bihter" filminin galası dün gerçekleştirildi. Geceye ise Bihter filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın tarzı damga vurdu. 13 yıl önce final yapmasına rağman tekrar bölümleriyle de çok konuşulan fenomen dizi Aşk- Memnu son olarak dijital platform için film oldu. 1900'lü yıllarda geçen dönem filmi olan "Bihter"in dün akşam gerçekleşen galası büyük ilgi gördü. Bihter filmi oyuncuları şıklık yarışı yaparken başrol Farah Zeynep Abdullah ilginç seçimi ile topa tutuldu. Fiyatı ile de dudak uçuklatan kıyafete sosyal medyadan eleştiri yağdı. İşte Bihter filminin galasından kareler ve yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah'ın hiç beğenilmeyen gala tarzı...