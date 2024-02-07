Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
10:11
Yeşilçam güzeli mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl şimdi oto sanayide restoran işletiyor! Eski halinden eser yok!
Geçmişte oğlunun babası Kerem Alışık ile yaşadığı büyük aşkla da hafızalarda yer edinen Sibel Turnagöl'ün şimdilerde oto sanayide restoran açtığı ortaya çıktı. Mankenler kraliçesi olan tescilli güzel Sibel Turnagöl, Yeşilçam filmlerinin yanı sıra bir dönem TV'de de boy göstermişti. Cesur pozların kadını oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra elini eteğini camiadan çekmişti. Sibel Turnagöl, son olarak Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde görüntülendi. Açtığı restoranda kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiren, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapan Sibel Turnagöl'ü gören "Çok değişmiş" demeden edemiyor. İşte Sibel Turnagöl'ün son hali...