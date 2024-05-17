Giriş Tarihi: 17.05.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
08:43
Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba feci trafik kazası geçirmişti! Yoğun bakından çıktı mamayla besleniyor!
Usta oyuncu 68 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen haber sanat camiasını ve sevenlerini üzmüştü. Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'dan kötü haber gelmişti. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba, 3 hafta önce Amerika'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönmüşü. Ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan sanatçının, taburcu edildiği öğrenildi. İşte son sağlık durumu ve merak edilen tüm detaylar…