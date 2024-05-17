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Haberler Galeri Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba feci trafik kazası geçirmişti! Yoğun bakından çıktı mamayla besleniyor!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 08:43

Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba feci trafik kazası geçirmişti! Yoğun bakından çıktı mamayla besleniyor!

Usta oyuncu 68 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen haber sanat camiasını ve sevenlerini üzmüştü. Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'dan kötü haber gelmişti. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba, 3 hafta önce Amerika'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönmüşü. Ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan sanatçının, taburcu edildiği öğrenildi. İşte son sağlık durumu ve merak edilen tüm detaylar…

Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba feci trafik kazası geçirmişti! Yoğun bakından çıktı mamayla besleniyor!

Usta oyuncu Ahu Tuğba'dan gelen haber sevenlerini üzdü… Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba yaklaşık 3 hafta önce Amerika'nın Los Angeles şehrinde trafik kazası geçirdi.

Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba feci trafik kazası geçirmişti! Yoğun bakından çıktı mamayla besleniyor!

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı.

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Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba feci trafik kazası geçirmişti! Yoğun bakından çıktı mamayla besleniyor!

Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba feci trafik kazası geçirmişti! Yoğun bakından çıktı mamayla besleniyor!

Günlerdir yoğun bakımda tedavisi devam eden usta oyuncu sonunda taburcu oldu. Magazinsortie'de yer alan habere göre; bir süre evinde tedavi görecek olan ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, 15 gün sonra fizik tedaviye başlayacak.

YEMEK YEMİYOR, MAMAYLA BESLENİYOR

Olcay Ünal Sert'e konuşan Tuğba, yemek yiyemediğini mamayla beslendiğini söyleyerek "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır." diye konuştu.

Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba feci trafik kazası geçirmişti! Yoğun bakından çıktı mamayla besleniyor!

İddiaya göre; Ahu Tuğba'nın Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyona oturdu.

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