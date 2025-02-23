Yeşilçam’da masum güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı! Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali gündeme bomba gibi düştü!

SİNEMAYI BIRAKTI AKADEMİYE YÖNELDİ

1 Ocak 1955'te İstanbul'da doğan Gölgen Bengü, oyunculuğu bıraktıktan sonra akademik kariyerine yöneldi. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Bengü, yüksek lisansını North Carolina A&T State University'de, doktorasını ise Clemson University'de tamamladı. Şu anda New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde (NJIT) Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümünde doçent olarak akademik çalışmalarını sürdürüyor.