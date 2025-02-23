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Haberler Galeri Yeşilçam'da masum güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı! Meraklı Köfteci'nin Fatma'sı Gölgen Bengü’nün son hali gündeme bomba gibi düştü!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:34

Yeşilçam'da masum güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı! Meraklı Köfteci'nin Fatma'sı Gölgen Bengü’nün son hali gündeme bomba gibi düştü!

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından, Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Meraklı Köfteci filminde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü, Yeşilçam'da yalnızca iki filmde rol aldıktan sonra gözlerden kaybolmuştu. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise görenleri şaşırttı. Bambaşka bir kariyer yoluna yönelen isim bakın şimdilerde ne yapıyor...

Yeşilçam’da masum güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı! Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali gündeme bomba gibi düştü!

Yeşilçam'ın klasikleşen filmlerinden Meraklı Köfteci'de Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Gölgen Bengü, zarif güzelliği ve doğal oyunculuğuyla izleyicilerin aklında yer edinmişti.

Yeşilçam’da masum güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı! Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali gündeme bomba gibi düştü!

Bu filmle adını geniş kitlelere duyuran Gölgen Bengü, yükselen şöhretiyle dikkat çekti. 1976 yılında ise dönemin prestijli dergilerinden SES tarafından düzenlenen "Sinema Artisti Yarışması"nda ikinci olarak başarısını taçlandırdı.

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Yeşilçam’da masum güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı! Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali gündeme bomba gibi düştü!

1977 yılında Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrolünde olduğu Aslan Bacanak filminde Zeynep karakterini canlandıran Gölgen Bengü, Yeşilçam'a sadece iki filmle iz bıraktı.

Yeşilçam’da masum güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı! Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali gündeme bomba gibi düştü!

Şöhretin zirvesindeyken sinema dünyasından uzaklaşarak gözlerden kaybolan Bengü, yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle yeniden gündeme geldi.

Yeşilçam’da masum güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı! Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı Gölgen Bengü’nün son hali gündeme bomba gibi düştü!

SİNEMAYI BIRAKTI AKADEMİYE YÖNELDİ

1 Ocak 1955'te İstanbul'da doğan Gölgen Bengü, oyunculuğu bıraktıktan sonra akademik kariyerine yöneldi. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Bengü, yüksek lisansını North Carolina A&T State University'de, doktorasını ise Clemson University'de tamamladı. Şu anda New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde (NJIT) Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümünde doçent olarak akademik çalışmalarını sürdürüyor.

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