Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
10:34
Yeşilçam'da masum güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı! Meraklı Köfteci'nin Fatma'sı Gölgen Bengü’nün son hali gündeme bomba gibi düştü!
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından, Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Meraklı Köfteci filminde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü, Yeşilçam'da yalnızca iki filmde rol aldıktan sonra gözlerden kaybolmuştu. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise görenleri şaşırttı. Bambaşka bir kariyer yoluna yönelen isim bakın şimdilerde ne yapıyor...