Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
07:08
Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi şimdi 63 yaşında! İşte Sevtap Parman'ın son hali...
Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı... Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. Şimdilerde 63 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. İşte bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman'ın son hali...