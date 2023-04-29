Giriş Tarihi: 29.04.2023 08:27

Yeşilçam'ın cazibe kraliçesiydi... Siz onu bir de şimdi görün! 62 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali "hayat acımasız" dedirtti!

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali hayranlarını üzdü. Şimdilerde 62 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde hep gündemdeydi. Bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Sevtap Parman'ın son hali...