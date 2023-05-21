Giriş Tarihi: 21.05.2023 06:32

Yeşilçam'ın cazibe kraliçesiydi son hali "zaman acımasız" dedirtti! 62 yaşındaki Sevtap Parman'ı bir de şimdi görün!

Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Şimdilerde 62 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı. Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu. Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde hep gündemdeydi. Bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Sevtap Parman'ın son hali...