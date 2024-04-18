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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Belkıs Dilligil'in kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer Çılgın Bediş'in güzeliymiş...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 13:20

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Belkıs Dilligil'in kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer Çılgın Bediş'in güzeliymiş...

Yedi Bela Hüsnü, Korkusuz Korkak, Severek Ayrılalım, Damga ve Çarıklı Milyoner gibi döneme damga vuran Yeşilçam filmlerinden aşina olduğumuz Belkıs Dilligil, henüz 66 yaşındayken 1995 yılında aramızdan ayrılmıştı. Eşi de kendisi gibi usta oyuncu olan Belkıs Dilligil'in kızı da çok ünlü... Usta oyuncular Avni Dilligil ile Belkıs Dilligil'in kızları meğer herkesin çok yakından tanıdığı bir oyuncuymuş... İşte özellikle Çılgın Bediş, Baskül Ailesi gibi TV dizilerinden tanınan Belkıs Dilligil'in oyuncu kızı...

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Belkıs Dilligil’in kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer Çılgın Bediş’in güzeliymiş...

1995 yılında aramızdan ayrılan Belkıs Dilligil, Yeşilçam filmlerini takip edenlerin yakından tanıdığı simalar arasında yer alıyor.

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Belkıs Dilligil’in kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer Çılgın Bediş’in güzeliymiş...

Türk sinemasının efsane tiyatro ve sinema oyuncularından olan ünlü isim, geçirdiği feci kaza sonucu 66 yaşında yaşama veda etmişti.

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Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Belkıs Dilligil’in kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer Çılgın Bediş’in güzeliymiş...

1956'da Avni Dilligil ile ünlü oyuncu geride çok sayıda film bırakmıştı. Belkıs Dilligil'in kızı da meğer herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncuymuş.

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Belkıs Dilligil’in kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer Çılgın Bediş’in güzeliymiş...

1956 senesinde Türk Tiyatrosu'nun kabul edilen isimlerinden Avni Dilligil ile evlenen sanatçının bu evliliğinden Rahmi ve Çiçek adında iki evladı oldu.

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Belkıs Dilligil’in kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer Çılgın Bediş’in güzeliymiş...

İŞTE BELKIS DİLLİGİL'İN KIZI ÇİÇEK DİLLİGİL...

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