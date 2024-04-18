Giriş Tarihi: 18.04.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
13:20
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Belkıs Dilligil'in kızı kendinden ünlü çıktı! Meğer Çılgın Bediş'in güzeliymiş...
Yedi Bela Hüsnü, Korkusuz Korkak, Severek Ayrılalım, Damga ve Çarıklı Milyoner gibi döneme damga vuran Yeşilçam filmlerinden aşina olduğumuz Belkıs Dilligil, henüz 66 yaşındayken 1995 yılında aramızdan ayrılmıştı. Eşi de kendisi gibi usta oyuncu olan Belkıs Dilligil'in kızı da çok ünlü... Usta oyuncular Avni Dilligil ile Belkıs Dilligil'in kızları meğer herkesin çok yakından tanıdığı bir oyuncuymuş... İşte özellikle Çılgın Bediş, Baskül Ailesi gibi TV dizilerinden tanınan Belkıs Dilligil'in oyuncu kızı...