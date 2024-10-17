Yeşilçam’ın efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü! Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un yıldızı çıktı!

Giriş Tarihi: 17.10.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
18:26
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Dinçer Çekmez'i, oynadığı birçok dizide başarılı performansı ve sesinde hatırlıyoruz.2013 yılında aramızdan ayrılan Dinçer Çekmez'i özellikle Kemal Sunal ile yer aldığı Kanlı Nigar, Orta Direk Şaban, Meraklı Köfteci gibi filmlerle hatırlıyoruz. 'Mazlumu getirin bana' repliğiyle hafızalarda yer edinen Dinçer Çekmez'in kardeşi de oldukça ünlü. Ünlü oyuncunun kardeşi en son 'Adını Feriha Koydum'da oynadı. İşte Dinçer Çekmez'in ünlü mü ünlü kardeşi!