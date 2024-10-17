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Haberler Galeri Yeşilçam’ın efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü! Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un yıldızı çıktı!
Giriş Tarihi: 17.10.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:26

Yeşilçam’ın efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü! Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un yıldızı çıktı!

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Dinçer Çekmez'i, oynadığı birçok dizide başarılı performansı ve sesinde hatırlıyoruz.2013 yılında aramızdan ayrılan Dinçer Çekmez'i özellikle Kemal Sunal ile yer aldığı Kanlı Nigar, Orta Direk Şaban, Meraklı Köfteci gibi filmlerle hatırlıyoruz. 'Mazlumu getirin bana' repliğiyle hafızalarda yer edinen Dinçer Çekmez'in kardeşi de oldukça ünlü. Ünlü oyuncunun kardeşi en son 'Adını Feriha Koydum'da oynadı. İşte Dinçer Çekmez'in ünlü mü ünlü kardeşi!

Yeşilçam’ın efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü! Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un yıldızı çıktı!

Usta oyuncu Dinçer Çekmez, özellikle Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi film ve TV dizilerinde aldığı rollerle, filmlerde kullandığı "O kadar!" ve "Mazlum'u getirin bana!" gibi kültleşmiş replikleriyle tanınmıştı.

Yeşilçam’ın efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü! Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un yıldızı çıktı!

Yeşilçam'ın sayısız filminde rol alan ve bir çok tiyatro oyununda sahne alan Dinçer Çekmez, 12 Mart 2013'te hayata gözlerini yummuştu. Lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirmişti.

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Yeşilçam’ın efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü! Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un yıldızı çıktı!

Kariyer hayatı boyunca birçok farklı projeyle kamera önüne geçen usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi de, ağabeyi kadar ünlü bir isim çıktı.

Yeşilçam’ın efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü! Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un yıldızı çıktı!

Usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi, ilgiyle izlenen Adını Feriha Koydum dizisinin yıldız ismi...

Yeşilçam’ın efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi de çok ünlü! Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un yıldızı çıktı!

Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, 14 Ocak 2011 - 29 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerinde Hazal Kaya, Vahide Perçin, Çağatay Ulusoy, Ceyda Ateş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Adını Feriha Koydum" dizisin Feriha'nın (Hazal Kaya) babası "Rıza Yılmaz" karakterine hayat verdi.

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