Giriş Tarihi: 30.09.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
07:07
Yeşilçam'ın esmer güzeli... 62 yaşındaki Serpil Çakmaklı pozlarıyla adeta filmlerini yeniden canlandırıyor!
Yeşilçam'ın birbirinden güzel kadın oyuncularının son halleri sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Türk sinemasının en güzel, en cüretkar isimlerinden Serpil Çakmaklı da bunlardan sadece biri. Şimdilerde 62 yaşanda olan Serpil Çakmaklı güzelliği ve fit hali ile yaşıtlarını hatta genç kızları bile kıskandırıyor. Yeşilçam'ın son jönlerinden Yalçın Dümer ile yaşadığı büyük aşkla hafızalara kazınan Serpil Çakmaklı, bir çok ünlü isimle de başrol oynama fırsatını yakalamıştı. Güzelliği dillere destan olan Serpil Çakmaklı şimdilerde hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşuyor. Serpil Çakmaklı'nın cesur pozları eski filmlerini aratmıyor. İşte Serpil Çakmaklı'nın son hali...