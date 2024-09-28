Yeşilçam’ın esmer güzeli Serpil Çakmaklı’nın hakkındaki bu gerçek şoke etti! Hepimiz onu Serpil Çakmaklı olarak tanıdık meğer…

Çiftin evliliği 6 ay sürdü ve daha sonra ayrıldılar. Ancak, ayrılığa rağmen ünlü oyuncu 'Çakmaklı' soyadını kullanmaya devam etti. Güzel yıldız, sonraki dönemlerde iki evlilik daha yaptı ancak soyadını hiç değiştirmedi.