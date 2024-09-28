Giriş Tarihi: 28.09.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
07:40
Yeşilçam’ın esmer güzeli Serpil Çakmaklı’nın hakkındaki bu gerçek şoke etti! Hepimiz onu Serpil Çakmaklı olarak tanıdık meğer…
Yeşilçam'ın esmer güzeli 62 yaşındaki Serpil Çakmaklı bu kez hayranlarını çok şaşırttı. Ünlü sanatçı son yıllarda sevenleriyle sosyal medyadan iletişim kuruyor. Her yaptığı paylaşım olay olan usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar gerçek adını duyunca çok şaşırdı. Serpil Çakmaklı, aynı zamanda yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de adından sıkça bahsettiriyor. İşte Serpil Çakmaklı'nın bilinmeyen gerçek adı…