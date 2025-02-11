Yeşilçam’ın fettan kadını olarak anılan Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen Ediz Hun itirafı: Tokat atınca bayıldım!

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Lale Belkıs, canlandırdığı kötü kadın karakterleriyle hafızalara kazınmıştı. Ülkemizin ilk milli mankeni olan Lale Belkıs'ın on parmağında on marifet de bulunuyor.