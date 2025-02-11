Giriş Tarihi: 11.02.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
18:55
Yeşilçam’ın fettan kadını olarak anılan Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen Ediz Hun itirafı: Tokat atınca bayıldım!
Yeşilçam'ın sarışın, kötü ve fettan kadını olarak anılan Lale Belkıs, sinemaya iz bırakan bir usta… Yeşilçam'ın yaşayan efsane ismi 81 yaşındaki Lale Belkıs, birçok projede yer aldı. Güzelliğiyle, yeteneğiyle ve resimdeki ustalığıyla ilgi çeken ünlü oyuncu, son dönemlerde yeni haliyle gündemdeydi. Ünlü oyuncu Lale Belkıs, evinin kapılarını ilk kez açtı. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü oyuncu, evinin ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarıyla gündeme damga vurdu. 'Ateş Böceği Yalçın' olarak ünlenen komedyen Yalçın Otağ'la tanışma hikayesinden ilk mankenlik yıllarına ve resimlerine kadar birçok anısını anlattı. Özellikle ünlü oyuncunun Ediz Hun itirafı herkesi şaşırttı. İşte Lale Belkıs'ın son hali, evi ve dikkat çeken açıklamaları!