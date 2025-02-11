Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam’ın fettan kadını olarak anılan Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen Ediz Hun itirafı: Tokat atınca bayıldım!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 17:52 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:55

Yeşilçam’ın fettan kadını olarak anılan Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen Ediz Hun itirafı: Tokat atınca bayıldım!

Yeşilçam'ın sarışın, kötü ve fettan kadını olarak anılan Lale Belkıs, sinemaya iz bırakan bir usta… Yeşilçam'ın yaşayan efsane ismi 81 yaşındaki Lale Belkıs, birçok projede yer aldı. Güzelliğiyle, yeteneğiyle ve resimdeki ustalığıyla ilgi çeken ünlü oyuncu, son dönemlerde yeni haliyle gündemdeydi. Ünlü oyuncu Lale Belkıs, evinin kapılarını ilk kez açtı. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü oyuncu, evinin ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarıyla gündeme damga vurdu. 'Ateş Böceği Yalçın' olarak ünlenen komedyen Yalçın Otağ'la tanışma hikayesinden ilk mankenlik yıllarına ve resimlerine kadar birçok anısını anlattı. Özellikle ünlü oyuncunun Ediz Hun itirafı herkesi şaşırttı. İşte Lale Belkıs'ın son hali, evi ve dikkat çeken açıklamaları!

Yeşilçam’ın fettan kadını olarak anılan Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen Ediz Hun itirafı: Tokat atınca bayıldım!

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Lale Belkıs, canlandırdığı kötü kadın karakterleriyle hafızalara kazınmıştı. Ülkemizin ilk milli mankeni olan Lale Belkıs'ın on parmağında on marifet de bulunuyor.

Yeşilçam’ın fettan kadını olarak anılan Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen Ediz Hun itirafı: Tokat atınca bayıldım!

KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN SANATA İLGİ DUYDU

Gerçek adı Belkıs Durmaz olan ünlü oyuncu, 28 Kasım 1938'de İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyan aktrist, eğitimini Olgunlaşma Enstitüsü'nde tamamladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam’ın fettan kadını olarak anılan Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen Ediz Hun itirafı: Tokat atınca bayıldım!

ÖNCE MANKENLİĞE SONRA TİYATROYA YÖNELDİ

1953 yılında mankenliğe adım atan Lale Belkıs, sahne duruşu ve zarafetiyle tiyatro oyunculuğuna yöneldi.

Yeşilçam’ın fettan kadını olarak anılan Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen Ediz Hun itirafı: Tokat atınca bayıldım!

O DÖNEMLERDE İLK EVLİLİĞİNİ YAPTI

'Sezercik Aslan Parçası', 'Çile', 'Sezercik Yavrum Benim' gibi yapımlarda oynayan Belkıs, 1962 yılında tiyatro oyuncusu Pekcan Koşar ile evlendi.

Yeşilçam’ın fettan kadını olarak anılan Lale Belkıs’tan yıllar sonra gelen Ediz Hun itirafı: Tokat atınca bayıldım!

POPÜLER TİYATRO OYUNLARINDA YER ALDI

O dönemlerde "Evlilik Dolabı", "Boeing Boeing" ve "Becerikli Kaynana" gibi dönemin popüler tiyatro oyunlarında rol aldı.

SON DAKİKA