Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... 60 yaşına giren Bahar Öztan'ın tatil pozu mest etti! "Yılların eskitemediği güzellik"

Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan'ın hastalığı nüksetmişti. Daha önce kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan'ın 4. defa kanser tedavisi görmeye başladığı ortaya çıkmıştı.