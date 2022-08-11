Giriş Tarihi: 11.08.2022 06:54
Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
06:58
Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... 60 yaşına giren Bahar Öztan'ın tatil pozu mest etti! "Yılların eskitemediği güzellik"
60. yaş gününü kutlayan Bahar Öztan yılların eskitemediği güzelliğiyle sosyal medyada boy gösterdi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan'dan geçtiğimiz aylarda üzen haber gelmişti. Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan'ın hastalığı nüksetmişti. Daha önce kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan'ın 4. defa kanser tedavisi görmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Bahar Öztan özellikle Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği filmler ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın birçok usta ismi ile kamera karşısına geçen Bahar Öztan şimdilerde yaşamını Bodrum'da sürdürüyor. Bugün doğum günü olan ve 60 yaşına basan Bahar Öztan'ın son hali övgüleri topladı. İşte Bahar Öztan'ın tatil pozu...