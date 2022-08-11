Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın tatil pozu mest etti! "Yılların eskitemediği güzellik" | Video
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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen 60 yaşındaki Bahar Öztan'dan geçtiğimiz aylarda üzen haber gelmişti. Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan'ın hastalığı nüksetmişti. Daha önce kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan'ın 4. defa kanser tedavisi görmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Bahar Öztan son olarak tatilde paylaştığı video ile tüm beğenileri üzerine topladı..