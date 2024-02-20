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Giriş Tarihi: 20.02.2024 06:20

Yeşilçam'ın güzel yıldızı için zaman sanki durmuş! Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı 60 yaşındaki Müge Akyamaç'ın son hali...

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol olduğu kahkahaya boğan filmler aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenilenler arasında. Gurbetçi Şaban da hiç kuşkusuz bunlar arasında hafızalarda yer edinen, en sevilenlerden. Peki Kemal Sunal'a Gurbetçi Şaban filminde eşlik eden güzel oyuncu Müge Akyamaç şimdi ne yapıyor? Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen yine Şener Şen'in Milyarder filminden de hatırladığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali şaşırttı! Müge Akyamaç'ı görenler "adeta yıllara meydan okuyor" demeden edemedi... İşte son dönem Yeşilçam filmlerinin güzel yıldızlarından biri olan Gurbetçi Şaban'ın BaharMüge Akyamaç'ın son hali...

Yeşilçam’ın güzel yıldızı için zaman sanki durmuş! Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı 60 yaşındaki Müge Akyamaç’ın son hali...

1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde 'Bahar' karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç şimdilerde 60 yaşında ama güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gurbetçi Şaban tekrarlarıyla yine izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol olduğu kahkahaya boğan filmler aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenilenler arasında.

Yeşilçam’ın güzel yıldızı için zaman sanki durmuş! Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı 60 yaşındaki Müge Akyamaç’ın son hali...

Gurbetçi Şaban da hiç kuşkusuz en sevilenlerden.

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Yeşilçam’ın güzel yıldızı için zaman sanki durmuş! Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı 60 yaşındaki Müge Akyamaç’ın son hali...

Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen yine Şener Şen'in Milyarder filminden de hatırladığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali şaşırttı!

Yeşilçam’ın güzel yıldızı için zaman sanki durmuş! Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı 60 yaşındaki Müge Akyamaç’ın son hali...

Müge Akyamaç'ı görenler "adeta yıllara meydan okuyor" demeden edemedi...

Yeşilçam’ın güzel yıldızı için zaman sanki durmuş! Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ı 60 yaşındaki Müge Akyamaç’ın son hali...

İşte son dönem Yeşilçam filmlerinin güzel yıldızlarından biri olan Müge Akyamaç'ın son hali...

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