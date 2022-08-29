Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 11:55

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu'ndan nostaljik paylaşım! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

"Yeşilçam'ın en güzel kadını" denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden olan Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmayan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor. Gülşen Bubikoğlu'ndan son olarak nostaljik bir paylaşım geldi. Takipçilerini geçmişe götüren 67 oyuncunun güzelliğine bir kez daha övgüler yağdı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı...