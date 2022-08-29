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Haberler Galeri Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu'ndan nostaljik paylaşım! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 11:55

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu'ndan nostaljik paylaşım! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

"Yeşilçam'ın en güzel kadını" denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden olan Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmayan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor. Gülşen Bubikoğlu'ndan son olarak nostaljik bir paylaşım geldi. Takipçilerini geçmişe götüren 67 oyuncunun güzelliğine bir kez daha övgüler yağdı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı...

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz projelerinde rol alan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

Özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan ve Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle büyük beğeni toplayan Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’ndan nostaljik paylaşım! Yıllara meydan okuyan oyuncu yine hayran bıraktı!

Gülşen Bubikoğlu son olarak takipçilerini geçmişe götürdü. Yaptığı nostaljik paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

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