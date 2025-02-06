Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
09:45
Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşini hiç görmüş müydünüz? Meğer o ünlü isimle…
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, güzelliğiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, hem zarafeti, hem de yeteneğiyle her dönem ilgi çeken isimlerden. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu'nun bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o da ünlüymüş… İşte görünce şaşkınlık yaşayacağınız Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu ve iki kardeşin son hali!