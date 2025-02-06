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Haberler Galeri Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşini hiç görmüş müydünüz? Meğer o ünlü isimle…
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:45

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşini hiç görmüş müydünüz? Meğer o ünlü isimle…

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, güzelliğiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, hem zarafeti, hem de yeteneğiyle her dönem ilgi çeken isimlerden. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu'nun bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer o da ünlüymüş… İşte görünce şaşkınlık yaşayacağınız Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu ve iki kardeşin son hali!

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşini hiç görmüş müydünüz? Meğer o ünlü isimle…

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu hem zarafeti, hem de yeteneğiyle hafızalara kazınan ünlü isimlerden biri.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşini hiç görmüş müydünüz? Meğer o ünlü isimle…

KIZ KARDEŞİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

1973 - 2004 yılları arasında onlarca projede canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren Gülşen Bubikoğlu'nun bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

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Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşini hiç görmüş müydünüz? Meğer o ünlü isimle…

HİÇ AKILLARA GELMEYEN AKRABALIK!

Ünlü oyuncunun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu, hem de çok ünlüymüş.

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşini hiç görmüş müydünüz? Meğer o ünlü isimle…

KEMAL SUNAL'LA OYNADI

Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'unun Kemal Sunal'ın 'En Büyük Şaban'ın çiçekçi kör kızı, Hülya karakterini canlandırdığını biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun kız kardeşini hiç görmüş müydünüz? Meğer o ünlü isimle…

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANMIYOR

Nilgün Bubikoğlu, sosyal medyayı pek aktif kullanan isimlerden değil.

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