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Haberler Galeri Yeşilçam'ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur nişanlandı! Törende Necla Nazır'ın son hali dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 10:52

Yeşilçam'ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur nişanlandı! Törende Necla Nazır'ın son hali dikkat çekti...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerine adını yazdıran Necla Nazır uzun yıllar önce oyunculuğu bırakıp kendine bambaşka bir yol çizmişti... 1976 yılında hayatını birleştirdiği Ferdi Tayfur'dan 2007 yılında boşanan Necla Nazır son olarak kızı Tuğçe Tayfur'un nişan töreninde ortaya çıktı. Üçüncü kez evlilik yolunda adım atan kızı Tuğçe Tayfur'u nişan töreninde yalnız bırakmayan Necla Nazır, değişimiyle adından söz ettirdi. Törende baba Ferdi Tayfur'un olmaması da dikkatlerden kaçmadı. İşte tesettüre girip maneviyata yöneldikten sonra her şeyi bir kenara bırakan Necla Nazır'ın son hali...

Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nişanlandı! Törende Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

Sanatçılar Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızları Tuğçe Tayfur üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile nişanlandı.

Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nişanlandı! Törende Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

1976 yılında hayatını birleştirdiği Ferdi Tayfur'dan 2007 yılında boşanan Necla Nazır son olarak kızı Tuğçe Tayfur'un nişan töreninde ortaya çıktı.

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Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nişanlandı! Törende Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerine adını yazdıran Necla Nazır uzun yıllar önce oyunculuğu bırakıp kendine bambaşka bir yol çizmişti...

Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nişanlandı! Törende Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

Üçüncü kez evlilik yolunda adım atan kızı Tuğçe Tayfur'u nişan töreninde yalnız bırakmayan Necla Nazır, değişimiyle adından söz ettirdi.

Yeşilçam’ın güzeli Necla Nazır ile Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur nişanlandı! Törende Necla Nazır’ın son hali dikkat çekti...

Törende baba Ferdi Tayfur'un olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

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