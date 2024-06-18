Giriş Tarihi: 18.06.2024 10:03
Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerparesi'nin son haline bakın! 60'lık' Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20'liklere taş çıkarır!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Şekerpare'nin güzeller güzeli yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Şekerpare ile hafızalara kazınan Yaprak Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliği ile dikkat çekiyor. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yaprak Özdemiroğlu'na "Hala Şekerpare" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son görüntüsü...