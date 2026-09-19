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Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi
Giriş Tarihi: 19.09.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 14:18
Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Şükriye Atav, canlandırdığı birbirinden etkileyici karakterlerle sinema tarihine adını yazdırdı. Özellikle Ah Nerede filmiyle hafızalara kazınan usta oyuncunun oğulları da annelerinin izinden gitti. Üstelik iki oğlunun da tanınmış isimler olduğu ortaya çıktı! Onları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.