Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Usta yapımlarda kimi zaman fedakâr bir anne, kimi zaman şefkatli bir teyze olarak karşımıza çıkardı Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarından biriydi. Yorgun yüzü, nasırlı elleri ve gözlerine dolan yaşlarla canlandırdığı karakterlere öyle bir hayat verirdi ki, izleyenlerin yüreğine dokunurdu. Hıçkırıkları, titreyen sesi ve şefkat dolu bakışlarıyla Türk sinemasının hafızalara kazınan yüzlerinden biri oldu.