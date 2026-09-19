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Haberler Galeri Magazin Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi
Giriş Tarihi: 19.09.2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 14:18

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Şükriye Atav, canlandırdığı birbirinden etkileyici karakterlerle sinema tarihine adını yazdırdı. Özellikle Ah Nerede filmiyle hafızalara kazınan usta oyuncunun oğulları da annelerinin izinden gitti. Üstelik iki oğlunun da tanınmış isimler olduğu ortaya çıktı! Onları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Usta yapımlarda kimi zaman fedakâr bir anne, kimi zaman şefkatli bir teyze olarak karşımıza çıkardı Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarından biriydi. Yorgun yüzü, nasırlı elleri ve gözlerine dolan yaşlarla canlandırdığı karakterlere öyle bir hayat verirdi ki, izleyenlerin yüreğine dokunurdu. Hıçkırıkları, titreyen sesi ve şefkat dolu bakışlarıyla Türk sinemasının hafızalara kazınan yüzlerinden biri oldu.

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti, sade basma eteği ve kendine has oyunculuğuyla Yeşilçam'ın hafızalara kazınan emektarları arasında yer aldı. Canlandırdığı anne ve teyze karakterleriyle izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edinen usta oyuncu, yıllar geçse de unutulmadı.

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Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

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Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Bilal İnci - Elif İnci

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Ali Şen-Şener Şen

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Şener Şen-İnci Şen

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Macit Flordun-Tardu Flordun

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Halit Kut- Burak Kut

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Yeşilçam’ın hüzünlü annesiydi... Oğulları da yıldız çıktı! Biri sinemada, diğeri ekranlarda ünlendi

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

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