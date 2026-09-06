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Giriş Tarihi: 06.09.2026 16:17

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço'nun dedesi o efsane isim çıktı

Yeşilçam'da hayat verdiği "kötü adam" karakterleriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Nuri Alço, bu kez aile kökenleriyle gündemde. Usta oyuncunun sadece ekran önündeki kariyeri değil, soy ağacı da dikkat çekici bir hikâyeye sahip. Alço'nun dedesinin, Türk spor dünyasında iz bırakmış ve başarılarıyla tarihe geçmiş efsanevi bir figür olduğu öğrenildi.

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Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Türk sinemasında canlandırdığı simge karakterlerle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Nuri Alço, bu defa aile bağlarıyla adından söz ettiriyor. Unutulmaz oyuncunun sanat hayatındaki başarısının ötesinde, aile köklerinde de kendi dönemine damga vurmuş çok özel bir figür yer alıyor. Alço'nun soy ağacı incelendiğinde, geçmişte önemli izler bırakmış efsanevi bir ismin torunu olduğu görülüyor.

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Sinema tarihindeki ikonik rolleri ve unutulmaz karakterleriyle Türk seyircisinin hafızasında özel bir yer edinen Nuri Alço, aradan yıllar geçmesine rağmen popülaritesini koruyor.

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Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Bununla birlikte usta ismin gündemden düşmemesinin tek sebebi unutulmaz rolleri değil. Aile geçmişine dair ortaya çıkan ve bugüne kadar gözlerden uzak kalan detaylar da büyük merak uyandırıyor.

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Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Döneminin en güçlü sporcularından biri olarak tanınan dedesinin de güreş tarihinde bıraktığı izlerle adını altın harflerle yazdırdıği öğrenildi.

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Nuri Alço'nun dedesi,Türk güreş tarihine damga vuran efsane bir isim: Kel Aliço. Kırkpınar'da tam 27 yıl boyunca başpehlivan unvanını koruyan Kel Aliço, elde ettiği sayısız zaferle güreş tarihinin en unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Bugün Yeşilçam'daki kötü adam rolleriyle tanınan Nuri Alço'nun dedesi Kel Aliço, sadece güreş tarihine değil, Alço ailesine de damga vuran en önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

İşte duyunca çok şaşıracağınız diğer akraba olan ünlüler...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze olarak anılan Şükriye Atav da Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı.

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Bilal İnci - Elif İnci

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Ali Şen-Şener Şen

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Şener Şen-İnci Şen

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Macit Flordun-Tardu Flordun

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Halit Kut- Burak Kut

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

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