Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço’nun dedesi o efsane isim çıktı

Türk sinemasında canlandırdığı simge karakterlerle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Nuri Alço, bu defa aile bağlarıyla adından söz ettiriyor. Unutulmaz oyuncunun sanat hayatındaki başarısının ötesinde, aile köklerinde de kendi dönemine damga vurmuş çok özel bir figür yer alıyor. Alço'nun soy ağacı incelendiğinde, geçmişte önemli izler bırakmış efsanevi bir ismin torunu olduğu görülüyor.