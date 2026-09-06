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Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço'nun dedesi o efsane isim çıktı
Giriş Tarihi: 06.09.2026 16:17
Yeşilçam’ın kötü adamı hakkında hiç bilinmeyen gerçek! Nuri Alço'nun dedesi o efsane isim çıktı
Yeşilçam'da hayat verdiği "kötü adam" karakterleriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Nuri Alço, bu kez aile kökenleriyle gündemde. Usta oyuncunun sadece ekran önündeki kariyeri değil, soy ağacı da dikkat çekici bir hikâyeye sahip. Alço'nun dedesinin, Türk spor dünyasında iz bırakmış ve başarılarıyla tarihe geçmiş efsanevi bir figür olduğu öğrenildi.