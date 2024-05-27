Yeşilçam’ın Şekerpare’si Yaprak Özdemiroğlu 60’lık taş bebek! Yılların eskitemediği güzellik...

"HALA ŞEKERPARE"

Aslında bale mezunu olan Yaprak Özdemiroğlu, oyunculuğa gönül vererek birçok projede yer aldı. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü, görenleri şoke etti.