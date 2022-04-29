Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:53

Yeşilçam'ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Nubar Terziyan gerçeğini duyanlar çok şaşırdı!

Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınandı. Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. İşte Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın hangi ünlü şarkıcının dayısı çıktı! Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik...