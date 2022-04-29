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Haberler Galeri Yeşilçam'ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Nubar Terziyan gerçeğini duyanlar çok şaşırdı!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:53

Yeşilçam'ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Nubar Terziyan gerçeğini duyanlar çok şaşırdı!

Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınandı. Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. İşte Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan bakın hangi ünlü şarkıcının dayısı çıktı! Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik...

Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Nubar Terziyan gerçeğini duyanlar çok şaşırdı!

Yeşilçam'ın güleç yüzlü dedesi Nubar Terziyan bakın hangi ünlü şarkıcının dayısıymış...

Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Nubar Terziyan gerçeğini duyanlar çok şaşırdı!

Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan.

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Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Nubar Terziyan gerçeğini duyanlar çok şaşırdı!

Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınandı.

Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Nubar Terziyan gerçeğini duyanlar çok şaşırdı!

Usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın tonton dedesi meğer ünlü şarkıcının dayısıymış! Nubar Terziyan gerçeğini duyanlar çok şaşırdı!

Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu.

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