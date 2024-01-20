Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
06:59
Yeşilçam’ın tonton dedesi olarak gönüllere taht kurmuştu... Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış!
Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizleri çok şaşırtacak! Yeşilçam'dan günümüze birçok ünlü ismin akrabalık ilişkisi var onlardan biri de Nubar Terziyan. Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin vazgeçilmez ismi Nubar Terziyan canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalarımıza adeta kazındı. Peki Nubar Terziyan'ın kendisi kadar iyi tanıdığımız ve ünlü bir yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? İşte Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın şarkıcı yeğeni ve sizin için derlediğimiz akraba ünlüler...