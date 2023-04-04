Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 10:19

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz yıllarda akciğer kanserini yendi. Hastalığını yaşadığı bir kazayla öğrenen Hülya Koçyiğit, geçirdiği zor günleri anlattı. Hülya Koçyiğit, hayatını değiştiren olayı anlattı "Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım. Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor. Doktor hemen 'biyopsi yapalım' dedi. Biyopsi sonrası akciğer kanseri teşhisi koyuldu" İşte tüm detaylar...