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Haberler Galeri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’
Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 10:19

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz yıllarda akciğer kanserini yendi. Hastalığını yaşadığı bir kazayla öğrenen Hülya Koçyiğit, geçirdiği zor günleri anlattı. Hülya Koçyiğit, hayatını değiştiren olayı anlattı "Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım. Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor. Doktor hemen 'biyopsi yapalım' dedi. Biyopsi sonrası akciğer kanseri teşhisi koyuldu" İşte tüm detaylar...

DHA
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’

'1-7 Nisan Kanser Farkındalığı Haftası' vesilesiyle 'Korkmuyorum, Farkındayım' etkinliğini düzenledi. Her yaştan insanı kanser konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinliğe, kızı meme kanseri kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Türk sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit de katıldı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’

"KENDİ HASTALIĞIMI DAHA ÇABUK KABULLENDİM"

Kızı kansere yakalandığında korkuya kapıldığını belirten Koçyiğit, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim.

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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’

3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü iyileşti" açıklamasını yaptı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’

"KIZAKLA KAYARKEN DUVARA ÇARPTIM, YAPILAN TETKİKLER SONRASI KANSER OLDUĞUM ANLAŞILDI"

Kanser olduğu dönemleri anlatan Koçyiğit şöyle konuştu:

"Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit geçirdiği zor günleri anlattı! ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’

Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor.

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