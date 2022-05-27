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Haberler Galeri Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı! Aklımda evlenmenin ‘E’si yoktu ama…
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:41

Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı! Aklımda evlenmenin ‘E’si yoktu ama…

Evliliklerinde 50 yılı deviren, içlerinde Cengiz- Fatma Kurtoğlu, Cüneyt Arkın-Betül Cüreklibatır, Hülya Koçyiğit- Selim Soydan'ın da bulunduğu yedi ünlü çift, Günaydın İstihbarat Şefi Merve Yurtyapan Bozkurt'un kaleme aldığı Yarım Asrı Devirenler kitabında buluştu. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit, Yarım Asrı Devirenler kitabında oyunculuğa nasıl başladığını, ailesiyle iletişimini ve eşi Selim Soydan ile tanışma hikayesini anlattı.

Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı! Aklımda evlenmenin ‘E’si yoktu ama…

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit, Yarım Asrı Devirenler kitabında oyunculuğa nasıl başladığını, ailesiyle iletişimini ve eşi Selim Soydan ile tanışma hikayesini anlattı.

Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı! Aklımda evlenmenin ‘E’si yoktu ama…

Babasını küçük yaşta kaybeden Koçyiğit, annesinin kendisini kurallarla büyüttüğünü söyledi.

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Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı! Aklımda evlenmenin ‘E’si yoktu ama…

"Üç çocuklu genç bir kadın olarak evlatlarını kurallarla disiplinle büyüttü. Filmlerde başrolde oynuyordum ama evde, dışarıda, sette, her yerde annemin kısıtlamaları söz konusuydu.

Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı! Aklımda evlenmenin ‘E’si yoktu ama…

O zamanlar yaşıtlarım gece kulüplerine gidiyordu. Okuyorum, dinliyordum. Ben de merak ediyor gitmek istiyordum ama ancak annem ve kardeşlerimle gidebiliyordum" dedi.

Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı! Aklımda evlenmenin ‘E’si yoktu ama…

Selim Soydan ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını da anlatan Koçyiğit, "O dönem evlenmenin e'si aklımda yoktu.

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