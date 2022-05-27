Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:39
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
09:41
Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit’ten yıllar sonra gelen evlilik itirafı! Aklımda evlenmenin ‘E’si yoktu ama…
Evliliklerinde 50 yılı deviren, içlerinde Cengiz- Fatma Kurtoğlu, Cüneyt Arkın-Betül Cüreklibatır, Hülya Koçyiğit- Selim Soydan'ın da bulunduğu yedi ünlü çift, Günaydın İstihbarat Şefi Merve Yurtyapan Bozkurt'un kaleme aldığı Yarım Asrı Devirenler kitabında buluştu. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit, Yarım Asrı Devirenler kitabında oyunculuğa nasıl başladığını, ailesiyle iletişimini ve eşi Selim Soydan ile tanışma hikayesini anlattı.