Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
16:43
Yeşilçam'ın yıldızı Lale Belkıs'tan Çağla Şıkel'in kahvaltısına olay yorum: "Kilo almayayım diye ben de..."
Çagla Şıkel sık sık özel yaşantısıyla da gündem oluyor. Son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı kahvaltısıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim adeta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sadece kuruyemiş ve ilaçlardan oluşan kahvaltısı pek çok kişiden tepki alırken Yeşilçam'ın güzellerinden Lale Belkıs'dan da yorum gecikmedi.