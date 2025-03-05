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Haberler Galeri Yeşilçam'ın yıldızı Lale Belkıs'tan Çağla Şıkel'in kahvaltısına olay yorum: "Kilo almayayım diye ben de..."
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:43

Yeşilçam'ın yıldızı Lale Belkıs'tan Çağla Şıkel'in kahvaltısına olay yorum: "Kilo almayayım diye ben de..."

Çagla Şıkel sık sık özel yaşantısıyla da gündem oluyor. Son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı kahvaltısıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim adeta yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sadece kuruyemiş ve ilaçlardan oluşan kahvaltısı pek çok kişiden tepki alırken Yeşilçam'ın güzellerinden Lale Belkıs'dan da yorum gecikmedi.

Yeşilçam’ın yıldızı Lale Belkıs’tan Çağla Şıkel’in kahvaltısına olay yorum: Kilo almayayım diye ben de...

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel sık sık sosyal medyasında günlük yaşantısına dair fotoğraflar paylaşıyor.

Yeşilçam’ın yıldızı Lale Belkıs’tan Çağla Şıkel’in kahvaltısına olay yorum: Kilo almayayım diye ben de...

Fit görüntüsü ile de dikkatleri üzeirne çeken ismin gündelik hayatta yedikleri ve yaptığı spor da merak konusu oldu.

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Yeşilçam’ın yıldızı Lale Belkıs’tan Çağla Şıkel’in kahvaltısına olay yorum: Kilo almayayım diye ben de...

Sosyal medya hesabında günlük yaşantısını paylaşan isim zaman zaman yediklerine ve yaptığı egzersizlere de yer veriyor.

Yeşilçam’ın yıldızı Lale Belkıs’tan Çağla Şıkel’in kahvaltısına olay yorum: Kilo almayayım diye ben de...

KAHVALTISI ŞAŞIRTTI!
Son olarak Çağla Şıkel'i paylaştığı kahvaltı tabağı ise biraz çiğ kuruyemiş ve aldığı ilaçlardan oluşuyor. Fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan ünlü isim takipçilerini şaşırttı.

Yeşilçam’ın yıldızı Lale Belkıs’tan Çağla Şıkel’in kahvaltısına olay yorum: Kilo almayayım diye ben de...

Çağla Şıkel'ın kahvaltı paylaşımına bir yorum da Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden biri olan Lale Belkıs'tan geldi.