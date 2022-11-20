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Giriş Tarihi: 20.11.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 08:28

Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede! Servetlerine servet katacaklar! İşte ünlü yıldızların yılbaşı tarifesi...

Sanatçılar arasında sahne ücreti yarışı başladı. Milyonlar havada uçuştu! Yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Tarkan'ın 9 milyon alacağı belli oldu. Ardından ünlü yıldızların alacağı paralar ortaya çıktı. Azerbaycan'da konser verecek olan Bülent Ersoy, 3 milyon lira ücret alarak birçok sanatçıyı geride bıraktı. İşte Sibel Can'dan Hülya Avşar'a Seda Sayan'dan Yıldız Tilbe'ye, ünlü isimlerin 'Yılbaşı' tarifesi...

ÖMER KARAHAN
Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede! Servetlerine servet katacaklar! İşte ünlü yıldızların yılbaşı tarifesi...

Birbirinden ünlü şarkıcılar, yeni yıl yaklaşırken verecekleri konserlere hazırlanmaya başladı. Tabii ki en merak edilen konu olan sanatçı ücretleri de ortaya çıktı. İstanbul, KKTC, Azerbaycan ve Belarus'ta sahne alacak sanatçılar, bu yıl milyonluk rakamlarla 2023'ü karşılayacak. Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede yer alırken onu Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, 3 milyon lira ücret ile onu takip ediyor.

Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede! Servetlerine servet katacaklar! İşte ünlü yıldızların yılbaşı tarifesi...

İşte yılbaşı gecesi sahne alacak sanatçıların Türk Lirası üzerinden alacakları ücretler...

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Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede! Servetlerine servet katacaklar! İşte ünlü yıldızların yılbaşı tarifesi...

HÜLYA AVŞAR: 1 milyon

Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede! Servetlerine servet katacaklar! İşte ünlü yıldızların yılbaşı tarifesi...

EDİS: 1.5 milyon

Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede! Servetlerine servet katacaklar! İşte ünlü yıldızların yılbaşı tarifesi...

SEFO: 1.5 milyon

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