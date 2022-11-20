Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede! Servetlerine servet katacaklar! İşte ünlü yıldızların yılbaşı tarifesi...

Birbirinden ünlü şarkıcılar, yeni yıl yaklaşırken verecekleri konserlere hazırlanmaya başladı. Tabii ki en merak edilen konu olan sanatçı ücretleri de ortaya çıktı. İstanbul, KKTC, Azerbaycan ve Belarus'ta sahne alacak sanatçılar, bu yıl milyonluk rakamlarla 2023'ü karşılayacak. Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede yer alırken onu Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, 3 milyon lira ücret ile onu takip ediyor.