Giriş Tarihi: 20.11.2022 08:25
Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
08:28
Yılbaşı gecesi sahne ücretleri listesinde Tarkan 9 milyon TL ile zirvede! Servetlerine servet katacaklar! İşte ünlü yıldızların yılbaşı tarifesi...
Sanatçılar arasında sahne ücreti yarışı başladı. Milyonlar havada uçuştu! Yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Tarkan'ın 9 milyon alacağı belli oldu. Ardından ünlü yıldızların alacağı paralar ortaya çıktı. Azerbaycan'da konser verecek olan Bülent Ersoy, 3 milyon lira ücret alarak birçok sanatçıyı geride bıraktı. İşte Sibel Can'dan Hülya Avşar'a Seda Sayan'dan Yıldız Tilbe'ye, ünlü isimlerin 'Yılbaşı' tarifesi...