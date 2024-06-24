Giriş Tarihi: 24.06.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
21:08
Yıldız Çağrı Atiksoy 1 ay önce doğum yapmıştı! Yeni anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un fit haline beğeni yağdı!
Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, hayatlarının en özel anını yaşadı. Ünlü çift, kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına aldı. Yeni anne olan ünlü oyuncu Atiksoy, bugün sosyal medyadan tatilden fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun fit haline beğeni yağdı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un fit hali!