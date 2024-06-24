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Haberler Galeri Yıldız Çağrı Atiksoy 1 ay önce doğum yapmıştı! Yeni anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un fit haline beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 21:08 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 21:08

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 ay önce doğum yapmıştı! Yeni anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un fit haline beğeni yağdı!

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, hayatlarının en özel anını yaşadı. Ünlü çift, kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına aldı. Yeni anne olan ünlü oyuncu Atiksoy, bugün sosyal medyadan tatilden fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun fit haline beğeni yağdı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un fit hali!

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 ay önce doğum yapmıştı! Yeni anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un fit haline beğeni yağdı!

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 ay önce doğum yapmıştı! Yeni anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un fit haline beğeni yağdı!

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY ANNE OLDU

Kızları olacağını açıklayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına aldı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy 1 ay önce doğum yapmıştı! Yeni anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un fit haline beğeni yağdı!

TATİL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Yaklaşık bir ay önce anne olan ünlü oyuncudan bugün sosyal medyada tatil fotoğrafları geldi.

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 ay önce doğum yapmıştı! Yeni anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un fit haline beğeni yağdı!

FİT HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun fit haline beğeni yağdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 ay önce doğum yapmıştı! Yeni anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un fit haline beğeni yağdı!

İşte o pozlar!

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