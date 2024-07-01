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Haberler Galeri Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları Mira Milena'nın kırkı çıktı! Mevlit okutan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan minik kızı ile yeni kareler...
Giriş Tarihi: 01.07.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 10:20

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları Mira Milena'nın kırkı çıktı! Mevlit okutan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan minik kızı ile yeni kareler...

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakteri ile izlediğimiz güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay ile 2022 yılında hayatını birleştirmişti. Mutlu birlikteliklerini bebek ile taçlandıran oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları Mira Milena 40 günlük oldu. Çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy minik kızı için yaptıkları kırk uçurması ve kırk mevlidini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızı Mira Milena ile kalpleri ısıtan kareleri...

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın kızları Mira Milena’nın kırkı çıktı! Mevlit okutan Yıldız Çağrı Atiksoy’dan minik kızı ile yeni kareler...

Ekranların sevilen oyuncularından Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın şu sıralar mutluluğuna diyecek yok!

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın kızları Mira Milena’nın kırkı çıktı! Mevlit okutan Yıldız Çağrı Atiksoy’dan minik kızı ile yeni kareler...

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakteri ile izlediğimiz güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay ile 2022 yılında hayatını birleştirmişti.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın kızları Mira Milena’nın kırkı çıktı! Mevlit okutan Yıldız Çağrı Atiksoy’dan minik kızı ile yeni kareler...

Kısa süre sonra ise sevilen çiftten mutlu haber gelmişti.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın kızları Mira Milena’nın kırkı çıktı! Mevlit okutan Yıldız Çağrı Atiksoy’dan minik kızı ile yeni kareler...

Gözde oyuncular ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu minik kızları ile tattı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın kızları Mira Milena’nın kırkı çıktı! Mevlit okutan Yıldız Çağrı Atiksoy’dan minik kızı ile yeni kareler...

Mutlu birlikteliklerini bebek ile taçlandıran oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları Mira Milena 40 günlük oldu.

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