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Haberler Galeri Yıldız oyuncu Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Yıldız oyuncu kendine hayran bıraktı tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medyada oldu!

Ünlü oyuncu , dizisindeki karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yaptı. dizisinde karşısına geçen güzel oyuncu Esra Bilgiç, paylaşımlarıyla da olmayı başarıyor. Ramo dizisinde, karakterini canlandıran Esra Bilgiç, yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada olmuştu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti 'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başladı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. Esra Bilgiç siyah elbisesi ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Esra Bilginç'in o çok konuşulan paylaşımı…

Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 16:25
Yıldız oyuncu Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Ünlü oyuncu , dizisindeki karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yaptı. dizisinde karşısına geçen güzel oyuncu Esra Bilgiç, paylaşımlarıyla da olmayı başarıyor. Ramo dizisinde, karakterini canlandıran Esra Bilgiç, yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada olmuştu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti 'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başladı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. Esra Bilgiç siyah elbisesi ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Esra Bilginç'in o çok konuşulan paylaşımı…

Yıldız oyuncu Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

dizisinde Halime Hatun'u canlandıran başarılı performansıyla hayranlarının beğenisini kazanmayı başarmıştı.

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Yıldız oyuncu Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Güzel oyuncu yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada olmuştu.

Yıldız oyuncu Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Başarılı oyuncu , son olarak dizisinde sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Yıldız oyuncu Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

İlk dizisinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelen oyuncu, dizisinin 'da izleyici ile buluşması ile bu ülkede de gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi.

Yıldız oyuncu Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Geçtiğimiz aylarda 'a ait Hello dergisinin Haziran sayısının kapağında yer alan 'e özellikle Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip.

Yıldız oyuncu Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

ve Hindistan odaklı olan bu büyük ilginin altında ise dizisindeki rolü yatıyor.

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