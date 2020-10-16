Yıldız oyuncu Esra Bilgiç kendine hayran bıraktı tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yaptı. Ramo dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Ramo dizisinde, Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç, yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmuştu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başladı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. Esra Bilgiç siyah elbisesi ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Esra Bilginç'in o çok konuşulan paylaşımı…