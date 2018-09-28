Yıldız Tilbe Harbiye'de mest etti

Konserinin ortalarına doğru kıyafeti ile ilgili yaşadığı sorunu kendine özgü bir üslupla seyircilerle paylaşan başarılı sanatçı ''Bu kıyafetleri böyle yapıyorlar sanki bütün kadınlar 1,90 boyunda... 36-38 beden kadınım. Bazen belini filan bağlayıp 40 bedende giydiğim oluyor. Bunlar etli butlu kadınlara göre.