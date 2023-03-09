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Haberler Galeri Yıldız Tilbe'den dikkat çeken çıkış: Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 07:46

Yıldız Tilbe'den dikkat çeken çıkış: Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanat camiasından birçok isim kutlama paylaşımları yaparken en dikkat çeken açıklama Yıldız Tilbe'den geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çıkış nedenine vurguda bulunan Yıldız Tilbe "Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına, anma olmalı" dedi. Yıldız Tilbe "Kadınlar olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?" sorusuna da yine kendine has yanıtlar verdi.

ÖMER KARAHAN
Yıldız Tilbe’den dikkat çeken çıkış: Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en dikkat çeken açıklama Yıldız Tilbe'den geldi.

Yıldız Tilbe’den dikkat çeken çıkış: Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına!

Tilbe "Kutlamak, eğlence kökenli bir cümledir. Dolayısıyla fabrikada grev yapan kadınların katledildikleri günde kutlama yapılmaz."

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Yıldız Tilbe’den dikkat çeken çıkış: Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına!

"8 Mart bundan birkaç yüzyıl önce bir fabrikada grev yapan kadınların katledildikleri gün. Böyle bir günde kutlama değil anma yapılmalı. Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına!" dedi.

Yıldız Tilbe’den dikkat çeken çıkış: Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına!

Tilbe bu sözlerinin ardından "Kadınlar olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?" sorusunu yanıtladı:

Yıldız Tilbe’den dikkat çeken çıkış: Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına!

-Kadınlar olmasa ıspanaklı börek, muhallebi olmazdı.
-Son model arabalarıyla erkekler hava atamazdı.
-Eros okunu atacak yer bulamazdı.

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