Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:42
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
07:46
Yıldız Tilbe'den dikkat çeken çıkış: Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanat camiasından birçok isim kutlama paylaşımları yaparken en dikkat çeken açıklama Yıldız Tilbe'den geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çıkış nedenine vurguda bulunan Yıldız Tilbe "Gıcık oluyorum 8 Mart kutlamalarına, anma olmalı" dedi. Yıldız Tilbe "Kadınlar olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu?" sorusuna da yine kendine has yanıtlar verdi.