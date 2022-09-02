Yıldız Tilbe’den sert karşılık! Musa Eroğlu’nun Hz. Ali’ye hakaret etmesi büyük tepki çekti

Türkücü Musa Eroğlu'nun Hz. Ali'ye hakaret etmesi büyük tepki çekti. Eroğlu'nun Hz. Ali'yi hedef alan, ona hakaret eden cümlelerine Yıldız Tilbe sert karşılık verdi: 'Allah'a da, gönderdiği din ve peygamberlere de, ehlibeyt ve ashabına da kimsenin eli, dili ulaşamaz. Allah'ın kitabına, peygamberlerine, ehlibeyt ve ashabına haksızlık yapan ve bunu Allah'a, kitaba peygambere dayandıran bütün kurum ve kişileri Allah'a havale ediyorum.' NE OLMUŞTU? Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Hz Ali'ye yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Musa Eroğlu'nun, Hz. Ali hakkındaki 'Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla g...ne bıçak sokup öldürüyor. Gel de buna inanasın' şeklindeki sözleri tepki çekti. Musa Eroğlu'nun sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde kutsal değerlere hakaret edildiği belirtilerek 'görüntülerde Hz. Musa ve Hz Ali'yi aşağılamaktadır, ayrıca İslam'a ve aleviliğe inanan vatandaşlar 'öküz, kuzu' gibi benzetmelerle aşağılanmaktadır' denildi.