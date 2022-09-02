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Haberler Galeri Yıldız Tilbe'den sert karşılık! Musa Eroğlu'nun Hz. Ali'ye hakaret etmesi büyük tepki çekti
Giriş Tarihi: 02.09.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 07:02

Yıldız Tilbe'den sert karşılık! Musa Eroğlu'nun Hz. Ali'ye hakaret etmesi büyük tepki çekti

Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun Hz. Ali'ye yönelik hadsiz ifadeleri büyük tepki çekti. Alevi dernekleri Musa Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Çirkin sözlerin ardından Yıldız Tilbe de Musa Eroğlu'na sert karşılık verdi.

Yıldız Tilbe’den sert karşılık! Musa Eroğlu’nun Hz. Ali’ye hakaret etmesi büyük tepki çekti

Türkücü Musa Eroğlu'nun Hz. Ali'ye hakaret etmesi büyük tepki çekti.

Yıldız Tilbe’den sert karşılık! Musa Eroğlu’nun Hz. Ali’ye hakaret etmesi büyük tepki çekti

Eroğlu'nun Hz. Ali'yi hedef alan, ona hakaret eden cümlelerine Yıldız Tilbe sert karşılık verdi:

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Yıldız Tilbe’den sert karşılık! Musa Eroğlu’nun Hz. Ali’ye hakaret etmesi büyük tepki çekti

"Allah'a da, gönderdiği din ve peygamberlere de, ehlibeyt ve ashabına da kimsenin eli, dili ulaşamaz.

Yıldız Tilbe’den sert karşılık! Musa Eroğlu’nun Hz. Ali’ye hakaret etmesi büyük tepki çekti

Allah'ın kitabına, peygamberlerine, ehlibeyt ve ashabına haksızlık yapan ve bunu Allah'a, kitaba peygambere dayandıran bütün kurum ve kişileri Allah'a havale ediyorum."

Yıldız Tilbe’den sert karşılık! Musa Eroğlu’nun Hz. Ali’ye hakaret etmesi büyük tepki çekti

NE OLMUŞTU?
Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

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