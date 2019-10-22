Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu duyan çok şaşırıyor! İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ve torunları...

Yıldız Tilbe'nin bir anneanne olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlenmişti. Eşi 1 ay sonra askere gitmiş ve askerden dönünceye kadar kızları Sezen Burçin dünyaya gelmişti. Yıldız Tilbe ve Güngör Karahan'ın bu evliliği 6 yıl sürmüş ve çift 1990 yılında yollarını ayırmıştı. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sezen Burçin şimdi evli ve iki tane kızı var. Yıldız Tilbe'nin çok sevdiği Sezen Aksu'nun ismini verdiği kızı Sezen Burçin'in annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor. Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Güngör Karahan'dan olan kızı Sezen Burçin Can, çocukları Seyran ve Samira'nın fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor. Eşi Tarık Can ve çocuklarıyla yaşadığı ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Sezen annesi Yıldız Tilbe ile olan fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. İ