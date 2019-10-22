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  • Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu duyan çok şaşırıyor! İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ve torunları...

'nin anneanne olduğunu duyan çok şaşırıyor! İşte Sezen ve torunları...

Usta sanatçı güçlü sesi ve yorumu ile hiç kuşkusuz 'nin en iyi kadın sanatçılarından. Yazdığı şarkı sözleri ile birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe 90'lara damga vuran isimlerden olmuştu. Bir nesilin şarkıları ile büyüdüğü Yıldız Tilbe'nin yıllar içinde neredeyse hiç değişmemesi ise dikkatlerden kaçmıyor. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleri olan Yıldız Tilbe'nin bir anneanne olduğunu ilk defa öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Şarkıları ve yaşadıklarıyla her döneme damgasını vuran Yıldız Tilbe'nin 1984 yılında evlendiği 'dan kızı dünyaya gelmişti. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sezen Burçin şimdi evli ve iki tane kızı var. Yıldız Tilbe'nin çok sevdiği 'nun ismini verdiği kızı Sezen Burçin'in annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor. Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Güngör Karahan'dan olan kızı , çocukları Seyran ve Samira'nın fotoğraflarını sık sık 'da takipçileriyle paylaşıyor. Eşi Tarık Can ve çocuklarıyla yaşadığı ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Sezen annesi Yıldız Tilbe ile olan fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Sezen Burçin Can ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 07:58 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 08:10
Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu duyan çok şaşırıyor! İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ve torunları...

'nin bir anneanne olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği ile kaçarak evlenmişti. Eşi 1 ay sonra askere gitmiş ve askerden dönünceye kadar kızları dünyaya gelmişti. Yıldız Tilbe ve Güngör Karahan'ın bu evliliği 6 yıl sürmüş ve çift 1990 yılında yollarını ayırmıştı. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sezen Burçin şimdi evli ve iki tane kızı var. Yıldız Tilbe'nin çok sevdiği 'nun ismini verdiği kızı Sezen Burçin'in annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor. Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Güngör Karahan'dan olan kızı , çocukları Seyran ve Samira'nın fotoğraflarını sık sık 'da takipçileriyle paylaşıyor. Eşi Tarık Can ve çocuklarıyla yaşadığı ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Sezen annesi Yıldız Tilbe ile olan fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. İ

Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu duyan çok şaşırıyor! İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ve torunları...

İşte 'nin kızı Can ve sizin için derlediğimiz ...

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Yıldız Tilbe'nin anneanne olduğunu duyan çok şaşırıyor! İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ve torunları...

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