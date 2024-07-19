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Haberler Galeri Yıldız Tilbe’nin sır gibi sakladığı kızı Sezen’e bakın! 16’sında kaçarak evlenmişti! Sosyal medyadan takip bile etmediği kızıyla benzerliği olay...
Giriş Tarihi: 19.07.2024 07:46

Yıldız Tilbe’nin sır gibi sakladığı kızı Sezen’e bakın! 16’sında kaçarak evlenmişti! Sosyal medyadan takip bile etmediği kızıyla benzerliği olay...

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barışmasıyla gündem oldu. Peki bir neslin şarkıları ile büyüdüğü Yıldız Tilbe'nin genç yaşta anneanne olduğunu biliyor muydunuz? Tilbe'nin yıllardır sır gibi sakladığı kızı Sezen sonunda ortaya çıktı! Ünlü sanatçının sosyal medyada bile takip etmediği kızı Sezen'i görenler, benzerlik karşısında şaşkına döndü. İşte Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak tuttuğu kızı Sezen...

Yıldız Tilbe’nin sır gibi sakladığı kızı Sezen’e bakın! 16’sında kaçarak evlenmişti! Sosyal medyadan takip bile etmediği kızıyla benzerliği olay...

Usta sanatçı Yıldız Tilbe güçlü sesi ve yorumu ile hiç kuşkusuz Türkiye'nin en iyi kadın sanatçılarından. Yazdığı şarkı sözleri ile birçok sanatçının albümünde yer alan Yıldız Tilbe 90'lara damga vuran isimlerden olmuştu. Bir nesilin şarkıları ile büyüdüğü Yıldız Tilbe'nin yıllar içinde neredeyse hiç değişmemesi ise dikkatlerden kaçmıyor. Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleri olan Yıldız Tilbe'nin bir anneanne olduğunu ilk defa öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Yıldız Tilbe’nin sır gibi sakladığı kızı Sezen’e bakın! 16’sında kaçarak evlenmişti! Sosyal medyadan takip bile etmediği kızıyla benzerliği olay...

Yıldız Tilbe'nin çok sevdiği Sezen Aksu'nun ismini verdiği kızı Sezen Burçin'in annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor.

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Yıldız Tilbe’nin sır gibi sakladığı kızı Sezen’e bakın! 16’sında kaçarak evlenmişti! Sosyal medyadan takip bile etmediği kızıyla benzerliği olay...

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Güngör Karahan'dan olan kızı Sezen Burçin Can, çocuklarının anneanneleri ile olan fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor.

Yıldız Tilbe’nin sır gibi sakladığı kızı Sezen’e bakın! 16’sında kaçarak evlenmişti! Sosyal medyadan takip bile etmediği kızıyla benzerliği olay...

İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Can ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Yıldız Tilbe’nin sır gibi sakladığı kızı Sezen’e bakın! 16’sında kaçarak evlenmişti! Sosyal medyadan takip bile etmediği kızıyla benzerliği olay...

İlk evliliğini Serdar Özdenile yapan Sezen Burçin'in bu evlilikten bir çocuğu olmuştu.

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