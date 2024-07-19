Giriş Tarihi: 19.07.2024 07:46
Yıldız Tilbe’nin sır gibi sakladığı kızı Sezen’e bakın! 16’sında kaçarak evlenmişti! Sosyal medyadan takip bile etmediği kızıyla benzerliği olay...
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barışmasıyla gündem oldu. Peki bir neslin şarkıları ile büyüdüğü Yıldız Tilbe'nin genç yaşta anneanne olduğunu biliyor muydunuz? Tilbe'nin yıllardır sır gibi sakladığı kızı Sezen sonunda ortaya çıktı! Ünlü sanatçının sosyal medyada bile takip etmediği kızı Sezen'i görenler, benzerlik karşısında şaşkına döndü. İşte Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak tuttuğu kızı Sezen...